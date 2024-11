Morre Colin Petersen, ex-membro do Bee Gees, aos 78 anos

Petersen entrou para a banda em 1966 e tocou em grandes sucessos do grupo - (crédito: Reprodução/Facebook/Best of Bee Gees)

Colin Petersen, o primeiro baterista da banda Bee Gees, morreu nesta segunda-feira (18/11), aos 78 anos. A informação foi compartilhada pelo perfil Best of Bee Gees, no Facebook. A causa da morte não foi informada.

"É com pesar que anunciamos o falecimento do nosso querido amigo Colin 'Smiley' Petersen. Ele enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, carinho e respeito. Não tenho certeza de como podemos continuar sem seu sorriso brilhante e sua profunda amizade. Nós amamos você, coronel. Descanse em paz", diz a postagem.

Petersen entrou para a banda em 1966 e tocou em grandes sucessos do grupo, incluindo To love somebody e I started a joke. Ele deixou o grupo em 1970, após desentendimentos com os irmãos Gibb, fundadores da banda.

Leia também: Veja famosos que enfrentaram e venceram o câncer linfático

Anos depois, Petersen abandonou a carreira musical, e retornou recentemente por diversão. O artista deixa a esposa, Joanne, e dois filhos.