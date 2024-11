Ator de 'One tree hill' e 'The walking dead' morre aos 35 anos

O ator Paul Teal, das séries One tree hill e The walking dead: um novo universo, morreu aos 35 anos, na última sexta-feira (15/11). A informação foi dada pela noiva dele, Emilia Torello, nas redes sociais.

"O homem mais atencioso, inspirador, impulsionado, autodisciplinado e amoroso faleceu na sexta-feira, 15 de novembro de 2024", escreveu ela. "Paul, tu eras a minha alma gêmea, o meu futuro marido, a minha rocha e o meu futuro. Você encheu meus pulmões de risos, meu estômago de borboletas e meu coração de amor. Foste levado cedo demais, numa batalha que lutaste corajosamente sem falta", continuou.

"Enquanto uma parte de mim morreu com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida tanto quanto você lutou para viver todos os dias. O mundo tem sorte de ter tido um momento com o Paul Teal, e eu sou a pessoa mais sortuda nele, porque tenho de te chamar meu. Te amarei para sempre", finalizou Emilia.

A atriz Bethany Joy Lenz, que trabalhou com Paul em One tree hill, lamentou a morte do amigo. "Meu coração está pesado. Paul Teal era o tipo de homem que iluminava um quarto sem tentar. Seu sorriso brilhante, riso contagiante e coração bondoso fizeram você querer estar perto dele", disse.

Sophia Bush, que também fez parte do elenco da série, também lamentou o falecimento do ator. "Incrivelmente triste saber da morte de Paul Teal", compartilhou no Instagram.

Paul também trabalhou em produções como Águas profundas, Rua do medo: 1978 - parte 2, Lilly e A escada. O ator enfrentava um câncer.