Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (19/11)

O FUTURO QUE NOS ESPERA

Data estelar: Plutão ingressa em Aquário.

É assim; com o ingresso de Plutão em Aquário, e no ano que vem com os ingressos de Saturno e Netuno em Áries, e Urano em Gêmeos, começa a dança estelar que mudará a coreografia geopolítica para sempre, e à grosso modo trará como resultado que os países deixarão, paulatinamente, de ser governados pelo Estado e o poder passará às mãos de grandes corporações, e junto com essas ao crime, que também é corporação.

Se nossa humanidade não se organizar grupalmente para contrariar essa onda, se iniciará também uma nova era de escravidão e os direitos humanos se transformarão numa memória poética enterrada sob a lápide na qual rezará “Aqui jaz a maioria silenciosa”.

Que a Graça Divina nos abençoe com a força do barulho e do esperneio para não sermos gado que vamos mansos ao abate.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Aqueles que um dia você chamou de amigos provavelmente foram engolidos pela noite densa e obscura dos acontecimentos mundiais em curso. A partir de agora sua alma precisa construir outro tipo de amizade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Absolutamente ninguém, independentemente de sua condição social ou financeira, está livre de ter de mudar substancialmente sua vida nos próximos anos, se adaptando a um mundo que parece enlouquecer todos os dias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que você pensava a respeito do futuro merece revisão, porque ninguém conseguiu, no passado, prever o andamento do mundo que agora acontece. Portanto, seus projetos merecem revisão para se adaptar bem às mudanças.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda será necessário conter seus impulsos e essa será a melhor atitude que você tomará, tendo em vista os acontecimentos em curso. Procure se disfarçar de paisagem para que as pessoas não monitorem seus movimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É melhor que os inimigos sejam declarados em vez de ter de investigar para reconhecer onde se escondem. Ninguém que tenha feito algo interessante na vida é desprovido de inimigos, porque as pessoas são invejosas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seu poder reside em ser útil, em facilitar a vida de todas as pessoas que ingressam em seu círculo de influência. Tenha isso em mente para fazer escolhas sábias, neste momento tão importante da história humana.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A partir de agora você pode se expressar com mais vigor do que o habitual, porque se ficar esperando que as pessoas ou as circunstâncias lhe ofereçam a deixa, é provável que você fique à margem do ritmo das mudanças.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Cansaço há de sobra, mas esse não seria o melhor argumento para justificar a vontade de chutar o balde. Se houver cansaço, reserve tempo pare descobrir o que, nesta parte de sua vida, significaria verdadeiro lazer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pensar, todo mundo pensa, mas pensar bem é atributo exclusivo das pessoas que não se acomodam em frases feitas e clichés. Agora começa seu tempo de aprender a pensar bem, evitando citações e elaborando suas ideias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Suas certezas estão sendo modificadas como efeito dos acontecimentos em curso e, também, porque sua alma vem questionando intimamente seu papel na vida. Assim, se inaugura uma época de boas transformações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esqueça tudo que você aprendeu, a partir de agora sua alma precisa colocar em prática seus anseios mais íntimos, aqueles que ardem em seu coração e que, até este momento, foram postos no banco de reservas. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O poder que você busca não está nas circunstâncias, que podem ser favoráveis ou adversas, de acordo com o momento, mas em fortalecer sua vontade para que essa prevaleça em todos os cenários mutáveis pelos que transitar.