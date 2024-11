Ana Maria Braga confunde Joe Biden com Bin Laden e diverte internautas

Ana Maria Braga protagonizou uma gafe no Mais Você desta terça-feira (19) e arrancou risadas dos telespectadores. Ao comentar sobre o G20, que reúne os líderes das maiores economias do mundo no Rio de Janeiro, a apresentadora trocou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo terrorista Osama Bin Laden. "Hoje é o último dia da cúpula, e teve até aperto de mão com Bin Laden", declarou, antes de ser corrigida pelo fiel companheiro Louro Mané.

Percebendo o equívoco, Ana caiu na risada. "Joe Biden, tô bem doida mesmo logo cedo", disse, levando o erro com bom humor. O momento, claro, não passou despercebido e logo tomou conta das redes sociais. Internautas se divertiram com a confusão, destacando a espontaneidade da apresentadora. "Imagina o Bin Laden no G20?", ironizou um usuário do X, antiga rede social Twitter.

A cena inusitada reforçou a leveza que o público tanto aprecia no programa matinal. Entre piadas e memes, a gafe virou um dos assuntos mais comentados do dia. Muitos ressaltaram o contraste entre o tom descontraído de Ana e a seriedade do fórum internacional. "Ana Maria é patrimônio da TV brasileira", escreveu um fã.

Apesar da confusão, Ana Maria não perdeu o charme e seguiu com o programa normalmente. "Errar é humano, rir é essencial", afirmou a apresentadora em tom descontraído. O episódio mostra que, mesmo nos deslizes, Ana consegue arrancar sorrisos e continuar como uma das figuras mais queridas da TV.