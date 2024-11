G20 deve refazer foto oficial após ausências de Biden, Trudeau e Meloni

O cerimonial da Cúpula do G20 planeja realizar uma nova fotografia oficial nesta terça-feira (19/11) após três ausências importantes ontem: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden; e os primeiros-ministros Justin Trudeau, do Canadá, e Giorgia Meloni, da Itália.

Biden e Trudeau estavam em uma reunião bilateral e chegaram atrasados ao local da foto. Meloni também se atrasou. Os três foram vistos chegando às proximidades do palanque quando os demais lideres já deixavam o local. O pedido para que a foto seja refeita veio de Biden, mas ainda não há confirmação oficial para a nova tentativa.

A Cúpula do G20 ocorre no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, com a participação de cerca de 40 chefes de Estado, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo reúne os 19 países com a maior economia do mundo, além da União Europeia e da União Africana.

G20 continua nesta terça

Uma nova reunião entre os líderes ocorre hoje às 10h, e terá como tema o desenvolvimento sustentável e transição energética. Às 12h30, haverá a sessão de encerramento da Cúpula. Lula permanece durante o dia no Rio para uma série de encontros bilaterais, e volta à noite para Brasília.

A foto oficial do G20 é uma tradição, e não foi tirada nas duas últimas edições da Cúpula, em 2022 e 2023, por falta de consenso entre os países e tensões geopolíticas, especialmente pela presença da Rússia no grupo, após a invasão da Ucrânia. Neste ano, o retrato celebra o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

