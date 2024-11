Cabocla: relembre qual personagem vai morrer no final da novela

A novela Cabocla, atualmente reprisada nas tardes da TV Globo, promete fortes emoções em sua reta final. Baseada no romance homônimo de Ribeiro Couto e adaptada para a televisão por Benedito Ruy Barbosa, a trama traz uma combinação de amores intensos, rivalidades políticas e tragédias marcantes. E uma dessas tragédias é a morte de Tomé, personagem interpretado por Eriberto Leão, que se tornará o marco dramático do desfecho da história.

A morte de Tomé em Cabocla

Ao longo da trama, diversos personagens enfrentam situações de vida ou morte, como Felício (Sebastião Vasconcelos), Tobias (Malvino Salvador), Neco (Danton Mello) e Justino (Mauro Mendonça). Apesar de sofrerem emboscadas e atentados, todos sobrevivem para testemunhar o final da história. No entanto, o destino de Tomé é diferente.

Na reta final da novela, um momento trágico acontece no bar de Vila da Mata. Durante uma discussão, um homem bêbado confessa ser o responsável pela surra que deixou Felício entre a vida e a morte. Tobias, furioso, promete vingar o amigo, mas é contido por Tomé, que decide resolver a questão ele mesmo. Em um confronto direto com o agressor, o peão avança sobre o homem, que foge e, à distância, saca uma arma. Sem piedade, o bandido dispara contra Tomé, atingindo-o fatalmente.

Tina (Maria Flor), esposa de Tomé, presencia a cena desesperadora. Recém-casada com o peão, ela corre para socorrê-lo enquanto ele, em seus últimos momentos de vida, pede perdão e declara seu amor. Tina, entre lágrimas, implora para que ele não a deixe, mas a tragédia é inevitável: Tomé morre em seus braços, em uma das cenas mais emocionantes da novela.

Consequências do Crime

A morte de Tomé gera comoção na Vila da Mata e intensifica as tensões entre os personagens. O bandido responsável pelo crime consegue fugir do local, mas é capturado em capítulos posteriores. A tragédia deixa uma marca indelével nos habitantes da vila, principalmente em Tina, que se despede de seu grande amor em um momento de partir o coração.

Cabocla: Um Clássico de Benedito Ruy Barbosa

Originalmente exibida em 1979 e regravada em 2004, Cabocla é uma obra que mistura romance, política e o universo rural brasileiro. Com direção geral de José Luiz Villamarim e Rogério Gomes, a versão de 2004 encantou o público com uma nova interpretação do clássico. A morte de Tomé é um dos pontos altos do desfecho, reforçando o tom dramático que consagrou a novela como um marco na teledramaturgia brasileira.

O post Cabocla: relembre qual personagem vai morrer no final da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.