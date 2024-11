Morre Iolanda Barbosa, mãe da socialite Andréa Nóbrega

Iolanda Barbosa, mãe da socialite e empresária Andréa Nóbrega, morreu nesta quinta-feira (21/11), aos 91 anos. Ela estava internada em São Paulo. A notícia de sua morte foi divulgada nas redes sociais de sua filha, Andréa.

Foi também por meio da redes sociais da socialite que foi publicado um vídeo da comemoração do aniversário de Iolanda, na última quarta-feira. Do hospital, Andréa Nóbrega celebrou o aniversário da mãe, acamada, com um pequeno bolo.

Nascida novembro de 1933, Iolanda Barbosa tinha Alzheimer. Sua filha Andréa afirmou, em fevereiro, que a mãe havia esquecido dela. “Ela me esqueceu. Me olhava assim e falava: ‘Ei, moça. Ei, tia’", afirmou.

O enterro de Iolanda será às 18h desta quinta-feira (21/11) no Memorial Jardim da Vida, em Santana de Parnaiba (SP).