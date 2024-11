Natiruts anuncia turnê de despedida pelo Brasil com shows em 6 cidades

Natiruts na turnê de despedida 'Me leve com você' - (crédito: Divulgação)

A banda Natiruts anunciou a turnê de despedida Leve com você em fevereiro deste ano. As 18 apresentações lotaram as casas de todo o Brasil e a banda decidiu promover mais seis shows no país. Brasília, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Recife e São Paulo são as cidades que irão sediar os últimos shows da turnê.

Integrantes da banda, Alexandre Carlo e Luís Maurício prometem novidades no repertório e na produção visual do espetáculo. Confira a programação completa da turnê Leve com você:

Belém

No dia 7 de setembro, às 19h, no Espaço Náutico Marine Club. Ingressos a partir de R$75 no site Eventim.

Porto Alegre

No dia 15 de março de 2025, às 19h, no Estádio Passo D’Areia. Ingressos a partir de R$85 no site Eventim.

Curitiba

No dia 26 de abril de 2025, às 19h, na Pedreira Paulo Leminski. Ingressos a partir de R$120 no site Eventim.

Recife

No dia 23 de maio de 2025, às 19h, no Classic Hall. Ingressos a partir de R$95 no site Eventim.



São Paulo

Nos dias 18 e 19 de julho de 2025, às 16h, no Allianz Parque. Ingressos a partir de R$70 no site Eventim.

Brasília

No dia 2 de agosto de 2025, às 17h, na Arena BRB Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$125 no site Eventim.