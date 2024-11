Tuca Andrada traz Torquato Neto a Brasília em monólogo no CCBB

Foi ao se deparar com uma antologia de Torquato Neto em 2004 que o ator e diretor Tuca Andrada começou a mergulhar na obra de um dos criadores da tropicália. Quase 20 anos depois, Andrada se deu conta de que a vida do poeta e compositor era tão rica e diversa que rendia um espetáculo e assim nasceu Let's play that ou Vamos brincar daquilo, em cartaz até 15 de dezembro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). No palco, ele encena um monólogo acompanhado de dois músicos e conduz o público pela trajetória de um dos nomes seminais das vanguardas brasileiras dos anos 1960.

Andrada conhecia a produção de Torquato Neto, sobretudo, pelas parcerias com Caetano Veloso e Gilberto Gil em músicas como Mamãe coragem e Louvação, e pela participação do emblemático Tropicália ou Panis et Circencis, espécie de farol do movimento lançado em 1968. No livro comprado em 2004, ele conheceu o Torquato crítico e ensaísta da coluna Geleia Geral, publicada no Correio de Manhã entre 1971 e 1972. "Com o passar do tempo, vi que a obra dele era muito maior", conta o ator.

À medida que foi aprofundando os estudos sobre a obra do poeta, o ator percebeu que precisava montar algum trabalho dedicado ao personagem, mas não sabia como começar. Não queria contar a vida de Torquato Neto de maneira certinha, linear e organizada. "Porque seria uma traição à memória dele", explica. "Mas como fazer se muita gente nem conhece o Torquato Neto? A maneira que encontrei foi usando a poesia dele e os escritos nos jornais para contar a vida".

Durante a pandemia, o ator, que também dirige a peça, começou a colocar o projeto em prática e a trabalhar na dramaturgia. Torquato se suicidou em 1972, mas Andrada não queria desenhá-lo como uma figura triste. "Há todo um lado colorido e luminoso dele que precisa ser revelado. Todos com quem conversei dizem que ele era engraçado, os jovens gostavam dele. Acho que era esse lado que eu queria revelar, esse lado de luta, de não se render", conta o ator. "Ele é sempre visto como louco, drogado, bêbado, suicida. Mas existe uma coisa luminosa na obra dele que é incrível e as pessoas não falam nisso, fica muito no maldito, porque o maldito vende, vira um produto", diz o ator, que enxerga na obra cheia de angústia e solidão de Torquato Neto a resistência de um homem que vivia sob a pressão enorme da ditadura.

Let's Play That ou Vamos Brincar Daquilo

Direção: Tuca Andrada e Maria Paula Costa Rêgo. Com Tuca Andrada. Hoje, às 19h30, e amanhã, às 18h30, na Galeria 4 do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (SCES Trecho 02 Lote 22) Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia)