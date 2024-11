Band lança reality "Mestres da Air Fryer", com Luiza Possi, neste sábado (23/11)

A Band estreia neste sábado (23/11), ao meio-dia, o Mestres da Air Fryer, um reality show culinário cujos protagonistas serão a famosa fritadeira elétrica e 10 participantes que não trabalham com culinária, mas utilizam o utensílio no dia a dia. A atração, comandada por Luiza Possi, tem como objetivo evidenciar o potencial deste item tão presente nos lares brasileiros, trazendo humor e experiências que os espectadores poderão reproduzir em casa. A produção vai ao ar em oito episódios e estará disponível também no Band.com.br, no BandReceitas, no Bandplay e no YouTube.

Todas as tarefas serão avaliadas por quem entende do assunto: Dalton Rangel, eleito em 2023 como Chef Destaque do Ano pela Go Where Gastronomia, e Bruna Hermogenes, influenciadora digital conhecida como a “Rainha da Air Fryer” que tem mais de 40 mil alunos pelo mundo, 1,6 milhão de seguidores no Instagram e mais de 9 mil inscritos em seu canal no YouTube.





Bruna Hermogenes e Dalton Rangel irão decidir quem será o Mestre da Air Fryer. (foto: Guilber Hidaka)





A ideia para o Mestres da Air Fryer surgiu de uma observação simples e reveladora. “Notei que muita gente do meu convívio gostava de falar sobre Air Fryer e decidi levar essa percepção para a Sala Digital Band Google, onde usamos os dados para validar a tendência. O resultado foi claro: as buscas e conversas estavam em alta, as vendas crescendo, e o potencial era enorme. Vimos uma oportunidade de unir essa paixão nacional com um produto inovador”, explica Junior Sanches, gerente de Planejamento Criativo e Negócios da Vibra, spin-off de tecnologia e estrategista digital do Grupo Bandeirantes.

Participantes

No primeiro episódio, a audiência vai conhecer um pouco mais sobre os selecionados. Em seguida, todos vão colocar suas habilidades à prova em um desafio de receitas de família. O jogo foca em inovação, sabor, aparência dos pratos, adequação ao tema e coerência do menu — tudo sob a ótica atenta e bem-humorada dos jurados.

Semanalmente, a competição ainda trará convidados especiais para se juntar ao júri, proporcionando uma variedade de perspectivas. Nomes como o da atriz Mariana Belém, dos influenciadores digitais Brino, Vovó Maria e Karol Babadeira, do repórter Thiago Simpatia, dos humoristas Estevam Nabote, Dennys Motta e Emerson França, e da chef Ananda Vasconcelos estão confirmados.

Prêmios

A dinâmica será no estilo “mata-mata”, onde um ou mais concorrentes são eliminados até a final, programada para 11 de janeiro. O vencedor vai ganhar um troféu exclusivo de Mestre da Air Fryer Britânia, R$ 30 mil em produtos e uma fritadeira elétrica da marca patrocinadora. Todos os outros concorrentes recebem uma Air Fryer novinha para continuar arrasando em suas produções. A Bem Brasil fará ações especiais.

*Com informações da Band