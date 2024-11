Lista aponta os 100 melhores vinhos do ano; veja quais são

A revista Wine Spectator divulgou a lista dos 100 melhores vinhos do mundo no ano de 2024. As bebidas foram avaliadas durante os últimos doze meses e entre os critérios para a decisão estão a qualidade, valor, disponibilidade e entusiasmo.

A lista avalia vinhos desde 1988 e tornou-se uma das mais prestigiadas do mundo. Segundo a revista, novas regiões, uvas e estilos apareceram e subiram nas classificações.

Neste ano, quem alcançou o topo do ranking foi o vinho chileno Cabernet Sauvignon Don Melchor, da Vinã Don Melchor. É a segunda vez que a marca fica em primeiro lugar. Na internet, as garrafas do vinho são vendidas por cerca de R$ 1 mil, mas o valor pode aumentar a depender do ano da safra.

Além dos rótulos já consolidados, 35 vinhos ganharam um lugar no ranking pela primeira vez.

"O núcleo ricamente texturizado de sabores de framboesa e ameixa mostra precisão e acidez suficiente para manter as coisas navegando no final em torno de taninos bem integrados e toques de cacau", diz a a avaliação.

O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ocupa mais de um quarto da lista com os Cabernets. Já a Itália compõe 20% das entradas, com destaque para os vinhos da Toscana. Veja abaixo os 10 melhores vinhos: