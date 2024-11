Este erro na novela ‘Garota do Momento’ está dando o que falar na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Globo Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em Garota do Momento

Um erro básico de continuidade em Garota do Momento chamou a atenção dos telespectadores no capítulo exibido na última quarta-feira (20). A cena em questão envolvia Beto (Pedro Novaes) acompanhando Beatriz (Duda Santos) enquanto ela aceitava ser garota-propaganda da Perfumaria Carioca.

Embora não fosse o foco da sequência, Beto roubou a cena ao aparecer sem paletó em um momento e, em questão de segundos, surgir misteriosamente vestido com a peça. O trecho, que dura apenas 11 segundos, gerou burburinho nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a qualidade da produção.

Na cena, Juliano (Fabio Assunção) conversa com Beatriz enquanto Beto está ao fundo. Em seguida, Bia (Maisa) invade a conversa, tentando impedir o pai de escolher Beatriz como modelo da marca. A própria Globo destacou a cena nas redes, mas o que chamou a atenção do público foi o erro.

Internautas apontaram que, no início da cena, Beto estava sem o paletó, com uma bolsa a tiracolo e uma boina cinza. Poucos segundos depois, a peça aparece pendurada na bolsa. Mas, em um corte de câmera, o personagem já está completamente vestido com o paletó, como se nunca tivesse tirado.

O deslize não passou despercebido. "Ultimamente a Globo está tendo muitos desses erros básicos", comentou uma usuária no X. "A continuidade malfeita. Globo, melhore!", reclamou outra. Alguns especularam se os erros seriam intencionais para gerar engajamento.

Apesar da repercussão negativa, o episódio gerou debate entre fãs sobre o cuidado técnico das novelas. Resta saber se a produção de Garota do Momento tomará medidas para evitar novos vacilos no futuro.

Confira o erro da novela Garota do Momento:

A BIA CHEGOU BEM NA HORAAAAA ???? #GarotaDoMomento pic.twitter.com/qnGVBgeDhV — TV Globo ???? (@tvglobo) November 20, 2024

só nessa cena o beto colocou e tirou o casaco várias vezes hahahah pic.twitter.com/KkB8Cz02DQ — lelê (@almeidaalets_) November 20, 2024

Essa cena foi tipo: tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco kkk mas a novela é maravilhosa.

