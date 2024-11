Estúdio de dança Aisha Dincer apresenta espetáculo Deuses 

O público será levado a uma jornada de danças e performances que integram a beleza de diversas tradições, representando desde os deuses do oriente até as divindades africanas, uma das cenas mais impactantes retrata a chegada dos orixás ao Brasil na época dos navios negreiros. Numa parceria com a Rede Ag Bezerra, que acompanhará a cena com instrumentos ao vivo, intensificando a atmosfera cultural e sensorial do espetáculo.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A apresentação traz ainda a artista Aline Masaki cantando do Amor ao poder de Rosana, com grandes influências e elementos de danças como Bollywood, Fusion Brasil, Dança oriental, K-pop, Sexy Dance, Flashback e Dança Cigana, celebrando a riqueza das expressões artísticas ao redor do mundo.

Leia também: Há Moqueca para todos os gostos nos cardápios das casas da cidade

O elenco foi selecionado para refletir a diversidade, reunindo artistas de diferentes vivências e tipos físicos, reafirmando o compromisso do espetáculo com a inclusão e a valorização da pluralidade. Sob a direção de Aisha Dincer e direção artística de Roberto Schiavinato, Deuses celebra a cultura e a história dos mitos universais de forma única e transformadora.

Entre os convidados especiais, o espetáculo contará com Letícia Fonseca, finalista do Campeonato Sul-Americano de Patinação Artística 2024, que trará uma performance especial; Gabriela Cidade e Joana Carvalho, que homenageiam os deuses Tupi, Jaci e Guaraci em um número de dança contemporânea; a ginasta Raísa Arakawa, com uma apresentação de acrobacias e por fim, Paula Trigueiro e Faell Rabelo, grandes nomes da dança árabe vindos de São Paulo.

Leia também: Como será a sonoridade do novo álbum de Lady Gaga

Além do compromisso cultural, o espetáculo também promove impacto social. Em parceria com o Nosso Lar, o evento inclui uma rifa com prêmio de um carro, cuja arrecadação será destinada ao abrigo. O abrigo Fauna e Flora também receberá doações de sachês para os animais. E graças ao apoio da Secretaria da Mulher, mais de 200 mulheres terão a oportunidade de assistir gratuitamente ao espetáculo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para mais informações sobre o espetáculo acesse o link

SERVIÇO

Dia 23 de novembro, às 19h, no Teatro Carmen Salles (SGAN 604 - Asa Norte).

Ingressos a partir de R$50,00.