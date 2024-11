Livro que inspirou "Ainda estou aqui" é um dos mais vendidos em plataforma

Escritor, Marcelo traça a história da própria família, que lutou para encontrar a verdade em relação ao desaparecimento do pai, o então deputado federal Rubens Paiva, em 1971. À época, ele foi preso, torturado e morto por agentes da ditadura.

Por meio de lembranças da mãe, Eunice Paiva, Marcelo transcreve, no livro, a dor da progenitora e de toda família. "Ao falar de Eunice, e de sua última luta, desta vez contra o Alzheimer, Marcelo Rubens Paiva fala também da memória, da infância e do filho", conta a contracapa da obra. "E mergulha num momento obscuro da história recente brasileira para contar — e tentar entender — o que de fato ocorreu com Rubens Paiva, seu pai, naquele janeiro de 1971."

Marcelo dedica Ainda estou aqui, publicado em 2015, às irmãs, Veroca, Eliana, Nalu e Babiu. Além deste, ele é autor de Blecaute, Do começo ao fim e Feliz ano velho — best-seller em que relata o acidente que o deixou tetraplégico.

O Correio confirmou que, nesta sexta-feira (22/11), o livro se encontra em primeiro lugar na categoria "biografias e casos reais" e em quinto na lista geral dos mais vendidos.

"Verão de 1971. Eunice Paiva, recentemente liberada de um período de prisão e interrogatório de doze dias no DOI-Codi, no Rio de Janeiro, passa uma curta temporada com amigos em Búzios. Segundo Antonio Callado, ela respirava aliviada; o próprio ministro da Justiça havia lhe garantido que seu marido, Rubens Beyrodt Paiva, "já tinha sido interrogado, passava bem e dentro de uns dois dias estaria de volta a sua casa". Rubens Paiva, no entanto, capturado por homens da Aeronáutica em 20 janeiro de 1971, foi torturado, morto e seu corpo nunca mais foi encontrado. 'A cara de Eunice', escreve Callado, 'continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios. A água é que não era mais do mar.'