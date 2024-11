Réveillon no Rio terá shows de Ivete, Anitta, Caetano e Bethânia - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Anitta

A Prefeitura do Rio confirmou uma programação grandiosa para o réveillon de 2025, com destaque para os shows de Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia no icônico Palco Rio, em Copacabana. Será o único show gratuito da turnê histórica dos irmãos, celebrando a cultura brasileira na orla, que espera receber até 2 milhões de pessoas. "Oferecer esse espetáculo sem custo é uma alegria imensa", destacou o prefeito Eduardo Paes.

Além dos 12 minutos de fogos em 10 balsas, a novidade é o Palco Gospel, que estreia com artistas como Midian Lima e Thalles Roberto. "Queremos todos em Copacabana, de qualquer fé ou ritmo musical", enfatizou o prefeito. Já o Palco Samba terá atrações como Pretinho da Serrinha e a bateria da Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval.

Xand Avião também foi anunciado como novidade, reforçando a diversidade do evento. Ao todo, serão 13 palcos espalhados pela cidade, sendo três em Copacabana, cada um celebrando diferentes estilos musicais.

O presidente da Riotur, Patrick Corrêa, destacou a grandiosidade do evento, que vai além de Copacabana. "É o maior réveillon do mundo, reunindo milhões em toda a cidade", afirmou. O esquema de segurança e ordem pública será detalhado em dezembro.