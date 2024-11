Descubra o "segredo" do abdômen definido de Mariana Ximenes - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Seja nas redes sociais ou nas novelas, Mariana Ximenes sempre chama atenção não só por seu talento como atriz, mas também por sua excelente forma física. Um dos destaques no corpo da atriz é seu abdômen definido, algo que repercutiu entre os telespectadores após uma cena recente da atriz na novela Mania de Você, onde interpreta a personagem Ísis.

Que Corpão!!! Foca no tanquinho da Mariana Ximenes !!! #ManiaDeVocê

pic.twitter.com/wJuSfXLdoc — Leandro (@Leantes) November 16, 2024

Mas afinal, qual é o segredo da barriga tanquinho de Mariana Ximenes?

Em 2024, a atriz decidiu focar ainda mais na saúde física e mental. "Este ano eu me reconectei comigo mesma. Agora, priorizo fazer exercício, praticar meditação, praticar ioga, tomar muito cuidado com a alimentação. Sempre tive, mas agora meu foco está aí, antigamente meu foco não estava. Fiz um regime, foquei na saúde, sem loucura, sem remédios", revelou em entrevista ao gshow.

Além disso, a atriz de 43 anos intensificou sua rotina de autoconhecimento. Um curso de neurociência foi essencial para criar novos hábitos. Mariana também começou a dar mais atenção ao sono e a buscar equilíbrio entre corpo e mente.

"Intensifiquei a terapia, a meditação, fiz um curso de neurociência, que foi muito bom para ajudar a mudar meus hábitos, comecei a praticar mais exercícios, prestar mais atenção no meu sono, ter uma vida um pouquinho mais calma, de atender mais a mim mesma. Meu foco é na saúde física, mental, espiritual", contou ela.

Dieta de Mariana Ximenes

Na alimentação, a atriz segue uma dieta equilibrada e leve. Seu dia começa com um suco verde, musculação e ioga. "Preparo um suco verde com beterraba, às vezes melancia ou morango com maracujá, vou para a ioga e depois para a musculação", disse ela em entrevista à Harpers Bazaar.

Almoços incluem peixe, frango ou carne, sempre acompanhados de legumes e salada. Mesmo admitindo ser comilona, ela garante que está focada em manter o peso para interpretar Ísis.

"Estou focada no regime de saúde para manter meu peso para a Ísis. Minha personagem é cachorra, bota o corpitcho para jogo. Sou comilona, mas estou controlada. A dieta tem peixe, franguinho grelhado ou carne com bastante legumes e salada", acrescentou.

Para Mariana, o segredo vai além da aparência. Seu foco é saúde integral: física, mental e espiritual. É essa conexão que reflete no brilho e na forma impecável que encantam fãs e telespectadores.



View this post on Instagram A post shared by Mariana Ximenes (@marianaximenes)

O post Descubra o "segredo" do abdômen definido de Mariana Ximenes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.