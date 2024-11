"Interpretar Elis é uma faculdade", declara a artista Lilian Menezes

Com 30 anos de carreira, Lílian Menezes está cheia de projetos. Além de atuar como uma das 100 juradas da bancada especializada do Canta comigo na Record, a artista ficou em cartaz no Rio e em Recife, Fortaleza e São Luís com o premiado espetáculo Elis, a musical, dirigido por Dennis Carvalho, onde divide a protagonista com Laila Garin. A peça está em cartaz até este domingo (1/12), em São Paulo.

"Elis Regina sempre foi uma referência na minha carreira e posso dizer que ela me ensina todos os dias. Quanto mais me aprofundo, mais aprendo com a mulher, a mãe, o ser humano que ela foi, além da profissional exímia e dedicada. São muitas camadas dentro de um único ser, e a cada dia descubro algo novo. Interpretar Elis é uma faculdade. Hoje posso dizer que estou pós-graduando em Elis, mas ela tem material para mestrado e doutorado. É uma formação completa!", afirmou a atriz e cantora.

Em 2025, a artista retornará aos palcos, agora com o sucesso Lílian Menezes canta Elis, um tributo em comemoração aos 80 anos de Elis Regina, que terá direção musical de Marcelo Mariano. "Conheci Elis na infância, ouvindo o disco Arca de Noé, de Vinicius de Moraes, em que ela dava, literalmente, vida à canção Corujinha. Dali em diante, ela se tornou uma referência para mim como artista, pela intensidade de sua interpretação. Só não imaginava que um dia daria voz à voz que tanto me inspirou", relatou.

Lilian Menezes é Elis Regina em musical (foto: Divulgação)

De julgada a jurada

Antes de se tornar jurada do canta comigo, Lilian chegou a fazer parte da temporada 2018 do The voice Brasil, como candidata. "Ser julgada não é uma situação confortável, mas não foi uma questão para mim. O que mais me pegou no The voice foi a competição, que não é a minha praia. Ser avaliada, na ocasião, não determinaria quem eu sou como artista, pois já tinha uma estrada trilhada, mas estar em meio a tanta gente boa, artistas cheios de sonhos e que viam ali a oportunidade de transformar suas vidas foi uma experiência interessante. Isso me fez ter um olhar muito cuidadoso quando fui jurada no Canta comigo, porque sei o quanto as pessoas que se inscrevem e se expõem nesse tipo de programa se doam e acreditam nas possibilidades que podem surgir a partir dali. Lidar com o sonho do outro é uma grande responsabilidade", destacou.

É, foi, será

Lilian Menezes atuou, criou e produziu, por mais de 10 anos performances para eventos, espetáculos e TV (como o programa Hebe) na arte do ilusionismo, sendo uma das pioneiras no protagonismo das mulheres criadoras na mágica no Brasil. Também estrelou peças e musicais como Bem sertanejo, o musical, em que atuou ao lado de Michel Teló, que foi seu mentor no The voice Brasil. A artista também recebeu o prêmio de Melhor Atriz Internacional no Digital Media Fest, em Berlim, por sua atuação na websérie Manu.

"Sou muito feliz sendo artista e com a carreira que construí, acho que não mudaria nada nessa trajetória. Sempre tive muito cuidado na construção do meu ofício, buscando novas fontes de conhecimento, muito estudo, e diversificando as áreas de atuação para poder viver de arte e pagar as contas", argumentou.

Além de atriz e cantora, Lilian é produtora, locutora, educadora, mágica (foram alguns anos dedicados exclusivamente a isso), e tem muita coisa que ela ainda quer fazer como artista. "Mas não é uma carreira fácil, ainda mais em nosso país, que não valoriza o trabalho do artista que não está em projeção nas mídias, seja no streaming, no digital, no cinema, mas, principalmente na tevê, que ainda é o maior veículo a que o público tem acesso. Existe um olhar simplista e até inocente de que basta saber falar bem e decorar um texto para ser ator, ou ter uma bela voz e talento para ser cantora. Mas o trabalho de um artista sério, no dia-a-dia, é repleto de estudos e preparação, de desenvolvimento de projetos, de pesquisa. Trabalho muito quando não estou atuando, o que gera um custo, que é um investimento na carreira, e que faz parte do trabalho, mas que não é visto como tal", completou.

Sócia-proprietária da Mistura das Artes desde 2013, Lilian Menezes vai encenar o espetáculo de teatro-canção É, foi, será, que se passa durante a pandemia e ressignifica a dor da perda através da amizade e empatia entre uma mãe que perdeu seu filho e um jovem que perdeu seu marido, para quem ela aluga um quarto durante esse período ainda tão presente na vida de todos nós. O projeto tem direção e composições de Pedro Sá Moraes e dramaturgia de Arthur Chermont.