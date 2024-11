Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (28/11)

QUEM SOMOS NÓS?

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Quem somos nós? Nós somos aquilo pelo qual nosso coração arde de vontade de realizar, e nós somos também a complicação que nossa consciência precisa resolver para distinguir a vontade do desejo, porque enquanto a vontade tem planos amplos e consistentes, o desejo só se interessa pela satisfação recorrente e imediata, consumindo desenfreadamente os recursos vitais que um dia, inevitavelmente, se esgotarão.

Há momentos inconfundíveis na vida humana que, apesar de fugazes, nos permitem perceber imaginariamente aquilo pelo qual nosso coração arde, e se desenvolvermos um mínimo de consistência em relação à vida, faremos desses momentos nossas estrelas guias, o norte que orientará todas nossas ações, emoções e intelecto na busca de aproximar as visões da realidade concreta, e as transformar em obras para compartilhar com todos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muita coisa já está em seu devido lugar, mas talvez falte o que sua alma considera mais importante. Isso não há de ser considerado um sinal negativo em relação ao futuro, porque as coisas serão mais fáceis do que parecem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você vai precisar de gente, mas não de qualquer pessoa, dessa vez você precisa de gente realmente qualificada para que as ideias não se transformem novamente em ventos que não se sabe de onde vieram nem para onde vão.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Difícil expressar os fortes sentimentos que andam adquirindo força em seu interior, mas seria melhor encontrar uma maneira saudável de se aliviar, para não correr o risco de explodir em momentos inoportunos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você verá que os ingredientes, feitos pessoas, recursos e condições, convergirão num futuro nada distante para que seus planos sejam realizados, senão em sua completude, pelo menos numa boa parte desses.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É tentador você repetir o que deu certo outrora, e você pode até tentar, mas comprovará que os resultados não seriam os mesmos. A partir de agora é preciso se desapegar do passado e abraçar o futuro desconhecido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Importa mesmo é que sua alma passe bem a maior parte do tempo, sem grandes preocupações nem tampouco ansiedades que façam os olhos pularem de um lugar a outro em busca de refúgio. Como fazer isso? Respirando bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os recursos circulam por aí, mas ainda sua alma não conseguiu entender como os canalizar para a conta bancária particular. Não importa, isso é apenas uma questão de tempo e de você persistir em seus planos. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Hoje é um dia interessante para você começar a tomar a iniciativa de se aproximar às pessoas que podem ajudar com seus planos. Nada precisa ser definitivo, por enquanto, apenas acenos de aproximação. Suficiente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que você tem em mente não precisa ser publicado abertamente para todo mundo ver, opinar e criticar. Valorize suas ideias, mantenha as mais importantes sob um véu de discrição, e só abra o jogo a pessoas íntimas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A iniciativa terá de partir de você e, com a ajuda da sorte e dos astros, você verá que as pessoas certas começarão a dar respostas positivas aos seus anseios. Porém, tudo vai levar tempo, tenha isso em mente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em silêncio, continue em frente com seus planos, e de vez em quando peça alguma opinião, mas sem abrir o jogo completamente para ninguém. A discrição é importante nesta parte do caminho, poupará encrencas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Vai preparando tudo, organizando, planejando, porque esse será o investimento essencial que encurtará todos os processos futuros de realização. Agora é quando sua alma tem total capacidade para se preparar para o futuro.