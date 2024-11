Ela (não) vem (mais): memes repercutem show de Lady Gaga em Copacabana

O acordo entre Gaga e a prefeitura do Rio já foi assinado, portanto — esperam os fãs — não há chances de ela ‘não vir mais’, como aconteceu na edição de 2017 do Rock in Rio. À época, entusiastas da cantora ficaram tão devastados quanto ela ao serem informados, na véspera da apresentação, sobre o cancelamento; ainda assim, souberam rir de memes que povoaram as redes, inclusive do próprio ‘Brasil, I’m devastated’ [Brasil, estou devastada], que fez tanto sucesso que virou até estampa de camisas.

Em um dos comentários da publicação de 2017 de Gaga, um usuário do X previu, àquela época, o evento que a redimiria para com o público brasileiro: “Te amamos, mas, quando voltar, faz show de graça em Copacabana”.

We love you mas quando voltar faz show de graca em copacabana September 14, 2017

Se os fãs estavam preparados há sete anos, eles com certeza guardaram toda a animação — que transborda, nesta quinta, em formato de novos memes.

No X, eles já imaginam como vai ser a apresentação. “E quando Calcinha Preta subir no palco pra cantar Paparazzi com a Gaga em Copacabana?”, brinca um internauta, fazendo referência à versão da canção norte-americana feita pela banda de forró brasileira. Outro vai mais além nos palpites de participações especiais, referenciando o clipe de outra música: “E quando a Gaga sair do mar ao som de Poker face com dois cachorros caramelos ao seu lado na abertura do show”?

e quando calcinha preta subir no palco pra cantar paparazzi com a gaga em copacabana pic.twitter.com/kPVeqtHmHg — edson (@perryclassic) November 28, 2024 E quando a Gaga sair do mar ao som de poker face com 2 cachorros caramelos ao seu lado na abertura do show em Copacabana pic.twitter.com/mbwuoAj4h8 — Deyvison (@LAD7GAGA) November 28, 2024

Muita gente também prevê, desde então, o próprio endividamento. Embora o show seja gratuito, fãs de outros estados têm de lidar com questões relativas a passagens e hospedagem no Rio de Janeiro.

se a lady gaga vier mesmo para copacabana vocês irão presenciar a maior irresponsabilidade financeira que esse país já viu pic.twitter.com/gYSG9B2kPD — viúvo do tt (@shxwnperfectly) November 28, 2024

É claro que o tópico sensível da não vinda da artista em 2017 certamente viria à tona: “A gente merece demais esse show gratuito de Lady Gaga em Copacabana depois de tantos anos sofrendo com o cancelamento do Rock in Rio”.

CARA A GENTE MERECE DEMAIS ESSE SHOW GRATUITO DE LADY GAGA EM COPACABANA DEPOIS DE TANTOS ANOS SOFRENDO COM O CANCELAMENTO DO ROCK IN RIO… MAIO DE 2025 SERÁ UM MÊS HISTÓRICO pic.twitter.com/PqwozoiHzH — matheus (@whomath) November 28, 2024

Praia de Copacabana.

19 de maio de 2025.

1.5 milhões de pessoas.



As luzes se apagam.

Começa a passar no telão a reportagem sobre o cancelamento do show da Lady Gaga em 2017.



Aparece o print “Brazil, I’m Devastated”.



Uma voz grita: “Brazil, are you readyyyyy??”



O público: pic.twitter.com/ZcYQcqFWQO — COBAT (@artcobat) November 23, 2024 seria uma coisa muito engraçada se a lady gaga cancelasse o show de última hora

pic.twitter.com/7aCe8aMhU1 — vic patti’s wife (@tuitalupone) November 28, 2024

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apostou na performance de Gaga nas areias de Copacabana pensando no sucesso da vinda de Madonna — que acusou a compositora de Born this way de plagiar a canção Express yourself — em 2023. Alguns internautas gostaram da decisão e até nomearam o chefe do executivo carioca “divo pop”. Outros, porém, reavivam a rivalidade entre as cantoras: “E não é que a piada de que a Gaga só iria aceitar vir pra Copacabana porque a Madonna veio primeiro se concretizou”?

Como pode um único prefeito meter um show de graça da Madonna e no ano seguinte um show da Lady Gaga ? Eduardo Paes já pode ser consagrado como um divo pop



pic.twitter.com/hnVcEFyBMz — Atailon (@atailon) November 28, 2024