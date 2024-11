Lady Gaga assina contrato para show gratuito em Copacabana, diz jornalista

Cantora vai se apresentar no Rio de Janeiro em maio de 2025 - (crédito: www.instagram.com/ladygaga)

Lady Gaga é a grande cantora que se apresentará gratuitamente no Rio de Janeiro, em 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo.

O acordo entre a diva pop e a Prefeitura do Rio de Janeiro já está assinado e confirma a vinda de Gaga ao Brasil em maio de 2025, segundo o jornalista. Vale lembrar que Lauro Jardim também foi o primeiro colunista a confirmar o show gratuito de Madonna em maio deste ano.

O documento, mencionado pelo prefeito Eduardo Paes, estipula a data de 15 de dezembro como prazo para o desfecho das tratativas.

Segundo o jornalista, o espetáculo está no mesmo estágio em que esteve o de Madonna em março deste ano, quando foi revelado antes do anúncio oficial. Além de Paes, quem também está trabalhando na realização do evento é a Bonus Track.

Gaga esteve no Brasil pela última vez em 2012, passando pelo Rio, São Paulo e Porto Alegre. Ela retornaria em 2017 para fazer um show no Rock in Rio, mas precisou cancelar.

Na época, ela disse que estava "devastada", fazendo com que as frases "Brazil, I'm devastated" e "Ela não vem mais" virassem memes nas redes sociais.