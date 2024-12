Festival The Town anuncia Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop e Pitty

Atração bastante aguardada, a banda americana de punk rock Green Day fechará o dia no Palco Skyline como um dos headliners. O grupo esteve pela última vez no Brasil em 2022, quando se apresentou no Rock in Rio - (crédito: Rich Fury/Getty Images/AFP)

O The Town anunciou na noite desta terça-feira, 3, mais quatro atrações para sua segunda edição: Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop e Pitty. Todos se apresentarão no festival em 7 de setembro, dia que será dedicado ao rock e suas vertentes. O festival ocorrerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Atração bastante aguardada, a banda americana de punk rock Green Day fechará o dia no Palco Skyline como um dos headliners. O grupo esteve pela última vez no Brasil em 2022, quando se apresentou no palco do Rock in Rio - festival da mesma empresa, a Rock World, que produz o The Town. A apresentação da banda foi apontada como uma das melhores daquela edição.

Antes do Green Day , também no Skyline, será a vez de Sex Pistols, banda inglesa formada em 1975, considerada uma das precursoras do movimento punk no Reino Unido. A lendária banda voltou a se reunir no segundo semestre deste ano depois de 16 anos. Na Inglaterra, Steve Jones, Glen Matlock e Paul Cook se apresentaram com um novo vocalista, o cantor Frank Carter.

No palco The One, o headliner, também no dia 7, será o cantor e ator americano Iggy Pop, de 77 anos. Ele tem feito shows em vários países pelo mundo, acompanhado por sete músicos em uma turnê na qual relembra grandes hits de sua carreira.

Antes dele, a atração é a roqueira baiana Pitty. Neste ano, ela subiu ao palco em dois dias diferentes no Rock in Rio.

Fora do Dia do Rock, o The Town 2025 anunciou também a presença da cantora Katy Perry. Ela será headliner do Palco Skyline no dia 14 de setembro.

Venda de ingressos começa em fevereiro

Além das novas atrações, o The Town 2025 anunciou que começará as vendas do The Town Card, modalidade que permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, no dia 20 de fevereiro. Os preços ainda não foram divulgados. Em 2023, na primeira edição do festival, essa modalidade de ingressos se esgotou em pouco mais de três horas.