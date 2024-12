Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (6/12)

A APROXIMAÇÃO DE MARTE

Data estelar: Marte inicia aproximação à Terra, ou seja, retrograda.

A aproximação de Marte à Terra comprovará que em Astrologia se comete um equívoco interpretando que a retrogradação planetária é o enfraquecimento da energia em questão, porque acontece exatamente o contrário, e é o que veremos nos próximos meses como resultado da coreografia de aproximação entre Marte e a Terra.

Violência, hostilidade e brutalidade, que já são moedas correntes dos relacionamentos psicossociais de nossa humanidade, tendem a ser intensificados, mas para elevar a mira, com um pouco de esforço consciente e intencional da vontade, a aproximação de Marte também será útil para que as iniciativas que tomarmos, se forem planejadas e tiverem um sentido auspicioso, criando resultados mais rapidamente do que nos tempos em que Marte está mais longe da Terra.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dessa vez, não se trata de fazer qualquer coisa, mas de acertar o máximo possível no alvo, e isso requer constante reflexão, ainda que para sua alma isso signifique ter de se reprimir para não sair fazendo tudo de imediato.







TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você sabe que tempos complexos vêm vindo por aí, mesmo que não tenha os detalhes de por onde se manifestarão. É importante criar defesas, mas tendo o cuidado de que essas defesas não se transformem na sua prisão.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não importa que recaia sobre sua responsabilidade o conserto de erros que você não tenha cometido, é irrelevante buscar culpados quando o que se necessita é recolocar tudo em seu trilho e continuar em frente. Faça sua parte.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo que andou conversando pode e deve se tornar realidade, mas há de se considerar o caminho com cuidado, evitando cair em promessas falsas de facilidades que, na prática, seriam inexistentes. Só confie no possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É sobre as iniciativas que você pensa em tomar, elas precisam ser amadurecidas um pouco mais ainda, mesmo que você sinta o impulso de dar a largada o quanto antes. A pressa é inimiga da perfeição, todo mundo sabe disso.







VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os acertos possíveis são bastante desacertados para sua alma, porém, é o que, por enquanto, poderia ser feito. Aceite as condições atuais, porque ainda haverá muito espaço para evoluir e fazer tudo diferente.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Com a ajuda das pessoas certas, todas essas complexidades com que sua alma tem de lidar e com as que ainda terá de lidar se tornarão parte do cotidiano, sem grandes dramas, sem queixas desnecessárias. Viver, só isso importa.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ainda que seja terrível para você, é importante saber esperar pelo momento certo, porque se você se deixa levar pelos impulsos urgentes, você colocará em marcha seus planos, mas de forma muito pouco amadurecida.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As mudanças que você vai ter de colocar em prática se assemelham a você cortar da própria carne, porque trazem consigo o questionamento de relacionamentos de longa data. Tudo tem o sabor da libertação.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Preserve a sinceridade para com sua própria alma, evite criar histórias fantásticas para justificar que as coisas não são como deveriam. É melhor se dedicar a consertar tudo do que passar maquiagem na realidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A presença de pessoas de caráter marcante eclipsa um tanto sua própria presença, e não se trata de ficar competindo para ver que tem mais influência, mas de atuar de forma diplomática para dividir terreno. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O medo sobre o futuro atormentará sua alma o quanto você decidir lhe dar importância, porque ao mesmo tempo sua alma terá ao alcance da mão os sonhos sobre o futuro que fazem o coração arder de vontade de os realizar.