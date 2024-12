Fernando Marques lança livro de comédia musical acompanhada de trilha sonora

Nesta quinta-feira (5/12), o professor, dramaturgo e compositor Fernando Marques lança o novo livro Vivendo de brisa, uma comédia musical. A obra é uma dramaturgia e conta com músicas autorais para acompanhar o leitor e transformar a experiência em um teatro musical. O evento será na Livraria Travessa do Casa Park, a partir das 19h.

O texto, intercalado por canções disponíveis nas plataformas digitais, conta a trajetória de Geraldo de Matos, um compositor negro de origem humilde, que busca se lançar como artista profissional e ascender socialmente no Rio de Janeiro. Inspirada livremente em Wilson Baptista e Geraldo Pereira, a história se passa na Era de Ouro das rádios entre os anos de 1930 e 1940, e exalta a música brasileira e os ritmos nacionais como o samba, o frevo e o baião. “Os meus motivos iniciais tinham a ver com o samba em geral, queria contar uma história que ajudasse a rever o samba não na origem, no início do século 20, mas no seu desenvolvimento com a geração de Noel Rosa, Wilson Baptista, Geraldo Pereira”, explica o autor.

A pesquisa minuciosa de Fernando Marques é refletida em todo o livro, com diálogos carregados de marcas na fala, como gírias e expressões da época, e a clareza do contexto político, social e cultural vigente. Outros temas também são desenrolados na trama, como o machismo e a exploração profissional, que permanecem tão atuais quanto no período: “A exploração era inerente àquele mundo, assim como é hoje inerente à relação entre artistas e plataformas digitais. Já o machismo chegava a ser proverbial naquelas décadas, algo esperado por todos e todas”.

Em 2019, a peça marcou presença no palco e hoje retorna ao público de um jeito novo, interativo e único. Sobre o formato do manuscrito, o dramaturgo reflete: “Creio que tenhamos inventado um formato interessante, com base no uso do óbvio QR code: você mira o seu celular na contracapa e imediatamente chega às 13 canções da peça (autorais), que estão nas plataformas”.





Serviço

Vivendo de brisa, uma comédia musical

Lançamento nesta quinta-feira (5/12), às 19h, na Livraria Travessa do Casa Park

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco