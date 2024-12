Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (9/12)

LUA VAZIA PARA COMEÇAR

Data estelar: Lua Vazia das 5h44 até 10h39

Despertar para a “semana útil” com a Lua Vazia não é o melhor dos cenários, especialmente para as pessoas que se habituaram a conversar com a ansiedade e a tratar com reverência, em vez de a desprezar, porque, afinal, é isso que a ansiedade merece, todo nosso desprezo.

A ansiedade é fruto do convencimento de que o ser humano só adquire importância na mesma medida de sua produtividade e, assim, vamos todos ao longo da existência nos condicionando a produzir resultados objetivos, mas nem todos os momentos têm apoio no firmamento nesse sentido.

As Luas Vazias são propícias para reingressar em nosso mundo interior, o qual pode, temporariamente, estar ocupado pela ansiedade, mas te garanto que ela se assustaria com tua força de vontade para a exorcizar, muito além do que ela consegue te assustar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Talvez seja um pouco mais difícil acordar hoje com aquele espírito proativo que sua alma tanto aprecia. Não se importe com isso, mas transcenda o quanto antes todo e qualquer desânimo, e siga em frente com a vida.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As simpatias e antipatias vão ficando mais e mais acentuadas ao longo do tempo, e você deve tratar isso com a maior naturalidade do mundo, porque esse é o fiel retrato de o quanto o mundo está mudando. Você também muda.









GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que você tiver de fazer será feito com perfeição se houver ajuda e colaboração, porque se você tiver de arcar com todo o processo sem ajuda de ninguém, no fim conseguirá fazer, mas os resultados serão desgastantes.







CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que você considere ser muito difícil emplacar seus anseios, continue tentando, se desapegando dos resultados, apenas como um exercício de plantar sementes. Algumas dessas, com certeza, germinarão e brotarão.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você verá que, ao longo do dia, seu humor vai se tornando melhor e mais brilhante. Portanto, evite tirar conclusões apressadas sobre o tempo atual tendo como referência seu humor na hora de acordar. Deixe passar.







VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Vale a pena assumir alguns riscos, mesmo que sua alma se sinta desconfortável com a situação. É que sem assumir alguns riscos você corre o risco de estacionar no lugar em que se encontra, e perder boas oportunidades.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que pareça a você que tudo recaiu sobre suas costas e que precisa assumir responsabilidades que não são suas, este não seria um momento apropriado para deter a atividade e se dedicar a se queixar sem fim.







ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ir com muita sede ao pote não seria propício nesta parte do caminho, ao contrário, você devia prestar atenção ao seu estado de ânimo, que tende a se recolher e pisar no freio, em vez de sair correndo por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Descanse bem, descanse o quanto seja necessário para sua alma se sentir segura e confiante, sem ter de apelar para movimentos precipitados só com o intuito de provocar ações que, na prática, de nada serviriam.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Logo mais será necessário você concluir o quanto estiver ao seu alcance, mas isso precisará ser feito com a alma serena, desprovida de qualquer resquício de ansiedade que tiver sobrado do final de semana.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não se trata apenas que sua alma se sinta segura e confiante, mas de fazer algo prático quando esses estados de ânimo ocupam a consciência. As sensações são invisíveis, precisam de ação para se expressarem.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É um tanto inevitável sentir uma ponta de angústia, porque a alma enxerga o tempo passar e ficar curta em realizar os sonhos que lhe ardem no coração. Angústia, no entanto, não resolve nada e complica tudo. Saia dessa.