Carro popular, calça de Tina Turner: os presentes que Galisteu guarda de Senna

Vale lembrar que o veículo dado por Ayrton Senna contém uma placa com as iniciais DRI, apelido da apresentadora - (crédito: Observatório dos Famosos)

Desde que a minissérie Senna foi lançada pela Netflix, fãs passaram a revirar o passado de Adriane Galisteu, então namorada do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu em 1994 durante uma corrida em Ímola, na Itália. A apresentadora era muito mimada por Senna enquanto o casal namorava. Ela mantém alguns dos presentes que ganhou do atleta, entre eles um carro Fiat Uno 1.0., do ano 1993.

Leia também: Editora abre inscrições para o 4ª Prêmio Todavia de Não Ficção



A comunicadora nunca escondeu o quanto adorou a surpresa na época e diz que guarda o veículo com muito carinho até hoje, 31 anos após o acontecimento marcante. A informação foi confirmada pelo Estadão com a assessoria de Galisteu.

A apresentadora já revelou publicamente que dispensou uma proposta de R$ 200 mil para vender o carro. O Uno, da cor cinza, fica em um cantinho especial na garagem dela.

"Ninguém roda com ele. Eu só deixo o motorista que trabalha com a gente, de vez em quando, para ir até o posto de combustível ou dar uma volta rápida. É um carro muito valioso, eu morro de medo de alguém bater nele, riscarem ou roubarem", declarou Galisteu em 2021 em entrevista ao programa AutoEsporte, da Globo.

Leia também: Fernanda Torres terá concurso de sósias no Rio após edição com Selton Mello



Vale lembrar que o veículo dado por Ayrton Senna contém uma placa com as iniciais DRI, apelido da apresentadora. A sequência de letras, inclusive, é adotada em todos os carros de Galisteu.

Calça de Tina Turner

Adriane Galisteu relembrou o encontro que teve com Tina Turner (1939-2023), quando namorava Ayrton Senna, no show que ela fez na Austrália, em 1993, e um presente especial que ganhou. Na ocasião, a cantora fez uma homenagem ao tricampeão cantando Simply The Best (Simplesmente o Melhor) para ele.

Naquele dia, acontecia um leilão beneficente e Senna arrematou para Adriane uma calça e uma blusa de Tina Turner. Recentemente, Adriana disse que a peça é guardada com esmero até hoje.

Série mostra que Senna só era feliz nas pistas

Senna, que estreou no final de novembro, é de encher a tela, com narrativa envolvente. Produção em seis episódios protagonizada por Gabriel Leone e com direção de Vicente Amorim e Julia Rezende e direção-geral de Amorim, a série, para a alegria dos fãs do piloto brasileiro Ayrton Senna (1960-1994), se passa na pista. Ou em volta dela, sempre com temas que envolvem a paixão de Senna pelo automobilismo.