Salomé é eleito melhor longa do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

O filme pernambucano Salomé foi o grande vencedor do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, na noite deste domingo (8/12), levando os troféus de melhor longa-metragem, por Júri Oficial e Júri Popular, roteiro, direção de arte, atriz coadjuvante e trilha sonora.

O troféu Saruê, concedido pelo Correio ao melhor momento do festival, foi entregue aos diretores Ruy Guerra e Luciana Manzotti, pelo longa-metragem A fúria. O filme dá fim à trilogia iniciada pelo cineasta de 93 anos na década de 1960, com Os fuzis (1964) seguido de A queda (1977).

O prêmio também foi dedicado à memória do falecido ator Nelson Xavier, protagonista das duas primeiras produções.

Veja a lista completa de premiados

Prêmios da Mostra Competitiva Nacional – Longas-metragens



Melhor Longa-metragem pelo Júri Oficial

Salomé (PE), de André Antônio



Melhor Longa-metragem pelo Júri Popular

Salomé (PE), de André Antônio



Melhor Direção

Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna por Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá (MG)



Melhor Ator

Wellington Abreu por Pacto da Viola (DF)



Melhor Atriz

Sinara Teles por Suçuarana (MG)



Melhor Ator Coadjuvante

Carlos Francisco por Suçuarana (MG)



Melhor Atriz Coadjuvante

Renata Carvalho por Salomé (PE)



Melhor Roteiro

André Antônio por Salomé (PE)



Melhor Fotografia

Ivo Lopes Araújo por Suçuarana (MG)



Melhor Direção de Arte

Maíra Mesquita por Salomé (PE)



Melhor Trilha Sonora

Mateus Alves e Piero Bianchi por Salomé (PE)



Melhor Edição de Som

Pablo Lamar por Suçuarana (MG)



Melhor Montagem

Luiz Pretti por Suçuarana (MG)



Prêmio Especial do Júri

Ao cineasta Ruy Guerra, diretor de A Fúria (RJ)



Prêmios da Mostra Competitiva Nacional – Curtas-metragens



Melhor Curta-metragem pelo Júri Oficial

Mar de Dentro (PE), de Lia Letícia



Melhor Curta-metragem pelo Júri Popular

Javyju – Bom Dia (SP), de Kunha Rete e Carlos Eduardo Magalhães



Melhor Direção

Lia Letícia por Mar de Dentro (PE)



Melhor Ator

João Pedro Oliveira por E Seu Corpo é Belo (RJ)



Melhor Atriz

Carlandréia Ribeiro por Mãe do Ouro (MG)



Melhor Roteiro

Nicolau por Descamar (DF)



Melhor Fotografia

Fernanda de Sena por Mãe do Ouro (MG)



Melhor Direção de Arte

Caroline Meirelles por E Seu Corpo é Belo (RJ)



Melhor Montagem

Cristina Amaral por Confluências (DF)



Melhor Trilha Sonora

Ruben Feffer e Gustavo Kurlat por Kabuki (SC)



Melhor Edição de Som

Kiko Ferraz e Ricardo Costa por E Seu Corpo é Belo (RJ)



Menção Honrosa do Júri

Ao filme Dois Nilos (RJ), de Samuel Lobo e Rodrigo de Janeiro



Prêmios da Mostra Brasília – 26º Troféu Câmara Legislativa



Melhor Longa-metragem pelo Júri Oficial

Tesouro Natterer, de Renato Barbieri



Melhor Longa-metragem pelo Júri Popular

A Câmara, de Cristiane Bernardes e Tiago de Aragão



Melhor Curta-metragem pelo Júri Oficial

Via Sacra, de João Campos



Melhor Curta-metragem pelo Júri Popular

Manequim, de Danilo Borges e Diego Borges



Melhor Direção

Adriano Guimarães pelo filme Nada



Melhor Ator

Eduardo Gabriel Ydiriuá pelo filme Manual do Heroi



Melhor Atriz

Gleide Firmino pelo filme Via Sacra



Melhor Roteiro

Andrea Fenzl, Victor Leonardi, Renato Barbieri, Neto Borges e Rodrigo Borges pelo filme Tesouro Natterer



Melhor Fotografia

Emília Silberstein pelo filme Xarpi



Melhor Montagem

Silvino Mendonça pelo filme A Sua Imagem na minha Caixa de Correio



Melhor Direção de Arte

Maíra Carvalho, Marcus Takatsuka e Nadine Diel pelo filme Nada



Melhor Edição de Som

Guile Martins e Olívia Hernández pelo filme Nada



Melhor Trilha Sonora

Márcio Vermelho e Pedro Zopelar pelo filme Tesouro Natterer



Menção Honrosa do Júri

À Juliana Drummond pela excepcional performance nas apresentações da Mostra Brasília – Troféu Câmara Legislativa da 57ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro