Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (11/12)

ATIVIDADES SUBJETIVAS



Data estelar: Lua Vazia até 12h56, quando ingressa em Touro.



Toda vez que a Lua estiver Vazia ao acordar e tua mente for tomada por essas ondas da ansiedade que tentam te convencer de que não terás tempo de fazer o que precisas e que, ainda por cima, está tudo contra ti, toma a firme resolução de te despreocupar intencionalmente, sem importar quão poderosas sejam as razões de tua ansiedade.



A Lua Vazia te brinda com suporte para que tomes distância da ciranda perversa que consome teus recursos vitais sob o argumento de que tua presença só teria valor na mesma medida em que seja produtiva.



Se a natureza quisesse que fossemos engrenagens do sistema produtivo nossos corpos seriam diferentes, e seriamos desprovidos de alma, a qual, o tempo inteiro, tenta nos lembrar de que precisamos também criar beleza, bondade e verdade, que são atividades artísticas e subjetivas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A teia de relacionamentos sociais está mudando, porque as pessoas mudaram muito e mudarão ainda mais nos próximos anos. Dessa forma, sua alma perde o interesse em muitas delas, e tenta se aproximar a outras diferentes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada vai se resolver com você esperando uma ajuda do céu. O céu até ajuda, mas se você tomar as iniciativas pertinentes a cada caso que tiver em mente, porque precisa de seus braços e intelecto para se manifestar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure tocar a alma das pessoas com suas palavras, este é um momento em que você poderia contribuir com bons sentimentos ao mundo, e para isso você teria de conter o impulso de sair criticando os erros do mundo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure intervir nos assuntos financeiros para manter tudo organizado e, assim, planejar melhor seus gastos dos próximos meses. Esta é uma época tentadora para perder o controle, resista a isso com graça.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas complicam, mas sem elas o caminho seria sem graça. Ainda que as pessoas tragam problemas e produzam perrengues, aceite a presença delas com simpatia e boa vontade, ciente de que elas enriquecem o caminho.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem tudo precisa ser útil ou ter um destino prático de imediato, há coisas que podem e devem ser experimentadas de acordo com o impacto das emoções e da subjetividade, condições que nem sempre são devidamente valorizadas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Entre fazer o que você deseja e renunciar ao seu desejo para criar uma atmosfera de simpatia no relacionamento, não há uma opção que seja totalmente satisfatória. Melhor transitar pelo dourado caminho do meio.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A prioridade é você se sentir bem, mas não de uma forma que contraste com o mal-estar predominante nos relacionamentos próximos. Seu bem-estar há de estar vinculado ao bem-estar das pessoas do seu círculo próximo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Algumas poucas palavras seriam suficientes para você esclarecer as coisas e deixar as pessoas mais tranquilas ao seu respeito, sem medo de que você faça algo que subverta o bom andamento de tudo. Isso não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome as medidas pertinentes para que sua alma se sinta segura e confortável nesta parte do caminho, e faça isso em todas as dimensões possíveis, da pessoal dos relacionamentos à impessoal da carreira.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça contraponto às estupidezes que as pessoas cometem, em vez de reagir como se fossem ofensas endereçadas particularmente a você, finja demência e ignore as trapalhadas que as pessoas cometem. Não sabem o que fazem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não importa quais sejam seus verdadeiros planos, o que importa é que você faça o possível para não deixar as pessoas desorientadas com suas atitudes e iniciativas, elas precisam ter uma ideia clara do que você quer.