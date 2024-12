Mercúrio retrógrado em Sagitário: confira a previsão da reta final

"Mercúrio é um planeta que rege tudo o que a gente faz. É o planeta dos estudos, das negociações, das viagens, dos negócios", diz a astróloga - (crédito: The NeMu/Pixabay)

Apesar de 2024 estar no fim, ainda dá tempo de ter mais uma fase de Mercúrio retrógrado, dessa vez em Sagitário, signo que rege o começo de dezembro. O fenômeno astrológico, que dura até o dia 15, traz mudanças para o comportamento e para a psique humana, como explica ao Correio a jornalista, astróloga e analista junguiana Aline Maccari, da página do Instagram e canal do YouTube A Astróloga.

"Mercúrio é um planeta que rege tudo o que a gente faz. É o planeta dos estudos, das negociações, das viagens, dos negócios. O movimento retrógrado é o movimento para trás, quando olhamos da Terra e temos a impressão que o planeta está andando para trás. Ele não está, na verdade, é uma impressão. Mesmo sendo uma impressão, temos efeitos na nossa psique profunda aqui na Terra, como diria Carl Jung, que foi discípulo de Freud", detalha a astróloga.

O fenômeno pode ocorrer durante qualquer um dos 12 signos do zodíaco, o que implica em características e comportamentos específicos. "Em Sagitário, vamos rever coisas bem sagitarianas, como estudos, viagens ao exterior, assuntos ligados à filosofia, à religião, ao direito", exemplifica Aline.

A seguir, confira as previsões da Astróloga para cada casa neste mercúrio retrógrado:

Casa 1 (Áries)

É o momento de repensar comportamentos. Talvez você não esteja tão certo assim no fim das contas. É sobre questionar o seu papel nas relações.

Casa 2 (Touro)

Faz-se necessário cuidar do aspecto econômico. As contas estão em dia? Cuidado, pois o dinheiro pode complicar a sua vida durante este período.

Casa 3 (Gêmeos)

Mercúrio retrógrado pode atrapalhar viagens curtas, comunicações e negociações, seja no trabalho, na escola ou até na família.

Casa 4 (Câncer)

É o momento de repensar coisas relacionadas ao ambiente doméstico, ao próprio lar, e também às figuras materna e paterna.

Casa 5 (Leão)

Mercúrio retrógrado é momento de repensar assuntos relacionados ao amor e também aos filhos, refletindo em como implementar novos modos de lidar com essas temáticas.

Casa 6 (Virgem)

É a hora de repensar o trabalho e a rotina, quem sabe até mesmo desacelerar um pouco da agitação cotidiana e relaxar.

Casa 7 (Libra)

Talvez seja o momento de repensar as relações com a pessoa com a qual você se relaciona, ou então seu parceiro em caso de empresas em sociedade.

Casa 8 (Escorpião)

Além de ser período propício para rever as finanças, mercúrio retrógrado na Casa 8 também indica que seu cônjuge está passando por momentos decisivos nas reflexões dele.

Casa 9 (Sagitário)

Faz-se necessário rever o planejamento de grandes projetos para o ano que vem, como viagens, estudos, novos cursos, entre outros. Além disso, comprar ou fazer viagens internacionais em mercúrio retrógrado é arriscado: não se esqueça do seguro.

Casa 10 (Capricórnio)

De que maneira podemos ser mais úteis ou eficientes? Você está satisfeito com a maneira que vêm trabalhado? É o momento para despertar estas reflexões.

Casa 11 (Aquário)

É o período oportuno para repensar amizades e a conexão com outros grupos.

Casa 12 (Peixes)

Mercúrio retrógrado despertará reflexões mais profundas sobre o sentido da vida. Além disso, faz-se necessário prestar atenção na saúde e em novos diagnósticos.