Inclusão pela arte: alunos com síndrome de Down apresentam peça sobre o Brasil

O texto para o espetáculo foi redigido em linguagem simples e com o suporte de imagens, para que os alunos memorizassem suas falas e vissem as cenas de forma mais dinâmica - (crédito: Heiko Behn/Pixabay)

Um grupo de alunos do projeto de Pedagogia Inclusiva Pelas Artes, o Pipa, apresentará o espetáculo Pipa no Céu do Brasil, no dia 18 de dezembro, no teatro do Brasília Shopping. A peça será encenada somente por pessoas com síndrome de Down e celebra a inclusão por meio da arte.

A apresentação é o resultado de um processo de aprendizagem sobre as cinco regiões brasileiras. “A gente percebeu um déficit desse repertório cultural, da compreensão geográfica, e junto com as famílias e os alunos definimos esse tema. No curso do projeto, os alunos conheceram elementos típicos das culturas das cinco regiões do país e isso foi de uma riqueza incrível", explica Cirilo Quartim, professor da Pipa.

O texto para o espetáculo foi redigido em linguagem simples e com o suporte de imagens, para que os alunos vissem as cenas de forma mais dinâmica. "A sociedade não pode ver só a deficiência, a dificuldade, e sim a pessoa, que tem talentos como qualquer outra e é capaz de aprender e de encantar”, afirma a pedagoga Melina Sales, fundadora da Pipa.

Pipa

Com objetivo de estimular a inclusão por meio das artes, a Pipa atende hoje cerca de 40 alunos, e todos os professores participantes do projeto são artistas.

A iniciativa surgiu de Melina e do marido, Gabriel Reis, que observaram como as artes ajudavam a filha deles, Zilah, que tem síndrome de Down, a adquirir diversos conhecimentos. "A gente percebeu que a arte acessa caminhos não usuais, mas muito eficazes, para a aprendizagem, de forma mais natural e lúdica", diz Melina.

A atriz e pedagoga começou, então, a atender alguns alunos em suas casas em 2019. Na pandemia, atendeu no pilotis de seu prédio e, após a vacinação, concentrou os atendimentos em um cômodo de seu apartamento. É neste momento em que Gabriel, também artista, se une ao projeto.

"Com o aumento da demanda, o Gabriel, que é meu esposo, se somou para tocar a parte de música e linguagem e, em seguida, convidamos nosso amigo Cirilo Quartim para trazer as artes visuais e a linguagem gráfica. Assim fechamos essa parceria que hoje é a PIPA", afirma Melina.

O projeto tem uma sala comercial e oferece aulas coletivas e individuais.

Serviço

Pipa no Céu do Brasil

18 de dezembro, 19h

Teatro do Brasília Shopping