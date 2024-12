UnB recebe concurso de sósias do escritor Machado de Assis

"O que é se parecer com Machado de Assis?", questiona, em publicação no Instagram, a Biblioteca Central dos Estudantes da UnB, que promove concurso para encontrar sósias do autor - (crédito: Reprodução)

A Biblioteca Central dos Estudantes da Universidade de Brasília (BCE/UnB) promove, nesta quinta-feira (12/12), concurso que busca sósias do escritor carioca Machado de Assis. O evento segue a onda de uma série de competições que ganharam as redes sociais nos últimos meses, cujo objetivo é encontrar pessoas parecidas com artistas como Timothée Chalamet e Selton Mello. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O que é se parecer com Machado de Assis?”, questiona, em publicação no Instagram, o perfil da BCE. “É o jeito de se vestir? Falar? Ser fisicamente parecido? Mostre pra gente o seu lado Machado de ser no concurso de sósia do autor que acontecerá aqui no subsolo da biblioteca.” Leia também: Influencer convence o mundo a ler Machado de Assis: "Nada vai se comparar a isso"

Conhecida no Instagram por estar sempre atenta às tendências do momento, adaptando memes à vida acadêmica dos universitários da UnB e a funções típicas de bibliotecas, a BCE lança o concurso após o sucesso do evento que buscou, no Rio, sósias do ator Selton Mello. Leia também: Fernanda Torres terá concurso de sósias no Rio após edição com Selton Mello

O artista de Ainda estou aqui, porém, não foi o primeiro a ser homenageado na onda de competições cujo objetivo encontrar pessoas parecidas com famosos ao redor do mundo. A tendência começou em outubro deste ano, com um concurso de sósias do ator norte-americano Timothée Chalamet — que inclusive compareceu ao evento, em Nova York.

O concurso de sósias de Machado de Assis ocorre à 13h no subsolo do prédio da Biblioteca, que fica no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.

