Sacerdote do Templo de Lúcifer faz previsões para 2025; confira

O sacerdote Mestre Lukas, um dos fundadores da Nova Ordem de Lúcifer na Terra, divulgou algumas previsões para 2025. De acordo com ele, o Brasil poderá enfrentar dificuldades econômicas, com "muitos caminhos fechados" no setor financeiro.

O mercado brasileiro também poderá ser impactado por conflitos e guerras em outros países. "A recomendação é clara: evitar gastos desnecessários e criar uma reserva financeira para enfrentar os tempos incertos", diz Lukas.

Já no mundo do entretenimento, o sacerdote prevê muitas transformações. Segundo ele, Roberto Carlos, o rei da música brasileira, poderá enfrentar problemas emocionais, além de possíveis quedas. Outro ponto é que uma pessoa famosa, filha de um cantor famoso, que já luta contra uma doença, pode marcar o encerramento de seu ciclo na Terra.

Por outro lado, uma cantora de destaque, como Anitta, por exemplo, deverá engravidar.

No universo amoroso, as notícias também não são tão boas. Lukas prevê que 2025 não será um ano positivo para relacionamentos. A orientação é que se priorize o diálogo e a tranquilidade. "Brigas com ofensas graves e afastamentos poderão encerrar muitos relacionamentos", explica.



O sacerdote também menciona as crises climáticas e ambientais. Ele afirma que no Rio Grande do Sul ainda haverá chuvas fortes, mas sem a gravidade das enchentes de 2024. Contudo, problemas com águas e rios em outras regiões do país podem levar a mortes e gerar danos significativos.