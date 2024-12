Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (15/12)

SENTIMENTOS ORIENTADORES



Data estelar: Lua Cheia é Vazia das 11h32 até 16h22



A combinação de Lua Cheia e Vazia é delicada, mas pelo menos hoje é domingo e diminuem as chances de nossa humanidade cometer trapalhadas, porém, estamos na inerte dinâmica das festas de fim de ano, obrigados a compartilhar espaço e tempo com pessoas que não simpatizamos, mas que precisamos tolerar com espírito natalino.



É importante que prestes atenção aos teus sentimentos e que te permitas seguir a orientação que te propõem, porque é certo que se tu segues o que os sentimentos propõem tua alma estará mais segura e confortável e, como resultado disso, deixarás as pessoas à vontade com tua presença.



Evita te obrigar a cumprir formalidades hoje, faz o que teus sentimentos orientarem, ainda que por fazer isso tenhas de contornar cobranças, críticas e julgamentos severos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando se torna propício você abrir suas asas e se lançar à aventura da vida, sem temor de perder de vista a segurança e conforto conquistados. Sem aventura a vida se tornaria uma constante operação de manutenção.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)





Organize suas finanças, se você sentir vontade de fazer presentes, cuide para que esse impulso venha do fundo do seu coração, para que não seja mero resultado das formalidades de fim de ano. O coração há de reger sua vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os relacionamentos, a qualidade das pessoas envolvidas nesses e os interesses envolvidos, tudo compõe o cenário da construção do seu destino. Pessoas boas e más se misturam nesta parte do caminho, faça sua seleção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O barulho que as pessoas fazem agora não cai bem na sua alma, que anda buscando sossego e serenidade. Porém, há formalidades que devem ser cumpridas, e se você encarar isso com leveza, não vai custar nada. Saúde.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)





Apesar de todas as tensões e desgastes pelos que você passou nos meses anteriores, encontrará agora um cenário mais agradável para finalizar o ano, e isso há de ser aproveitado por você para tornar o coração sereno.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)





Deixe de lado as distrações e se foque no que realmente interessa, que é avançar na realização de seus projetos, sem importar o tamanho desses. Podem ser pequenos ou grandiosos, não importa, só importa avançar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)





As ideias são boas e precisam ser registradas, porque se você confiar na memória, acabará tendo a mesma experiência de quando a gente desperta ciente de que sonhou algo importante, mas não consegue lembrar de nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Do jeito que as coisas andam mudando no mundo, seria sábio acompanhar esse movimento e você também mudar tudo, deixando para trás a maneira clássica com que se acostumou a celebrar as festas de fim de ano.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As tensões que circulam entre as pessoas e que se arraigam nos relacionamentos não hão ser tratadas com impaciência ou intolerância, porque são ótimas oportunidades de as pessoas fazerem ajustes bem positivos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se tudo poderia ser diferente e melhor? Com certeza! Porém, vale a pena aceitar as coisas como são em vez de gastar vitalidade forçando para que tudo se encaixe em como as coisas deveriam ser. Não vale a pena.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Selecionar as pessoas que sua alma permite se aproximar não tem nada a ver com discriminar alguém. Trata-se apenas de você deixar de perder tempo prestando atenção a gente que só ocupa espaço e não oferece nada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Este não é um momento qualquer para sua alma, porque se abriram as portas do futuro e você reconhece isso através de sua boa disposição para o trabalho, a despeito de que nessa época do ano só acontece dispersão.