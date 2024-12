Arquiteta que fez festa de divórcio comemora 'deslua-de-mel' em show da Liniker

"Se eu for imensa pra você, sinto muito", diz um trecho da música Tudo, da cantora Liniker. E é essa a letra que a arquiteta e multiartista Yane Diniz está mais animada para cantar em um show da artista paulista, na noite desta sexta-feira (13/12), data em que ela vai comemorar a "deslua-de-mel".

Yane viralizou nas redes sociais por comemorar "as bodas de descasamento" na data em que completaria dez anos de casamento. Após 17 anos de relacionamento com o primeiro namorado, seguidos por um difícil divórcio, Yane decidiu fazer uma festa na data para comemorar a "solteirice".

A comemoração ocorreu no último sábado (7/12), em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa, ao lado de quinze amigos próximos de Yane. A festa de divórcio teve votos de amor-próprio, feijoada preparada pela mãe e um buquê do descasamento, que ninguém se atreveu a pegar.

Aos 34 anos, Yane é pesquisadora de questões de gênero em doutorado na Universidade Federal da Paraíba (Ufpb), e reflete sobre sexualidade e papéis domésticos. “Os estudos me despertaram o olhar sobre o quão supervalorizado é o casamento para mulheres na sociedade. Mesmo em relacionamentos ruins, manter o casamento - e as aparências de que tudo está bem - parece questão de honra.”

O roteiro social imposto às mulheres não contempla Yane, que optou pelo divórcio ao descobrir que o ex-marido engravidou uma amante. “Muitos me culparam por ter deixado isso acontecer. Alguns sugeriram que mantivesse o casamento porque não teria como manter o padrão de vida", conta. Yane não se deixou levar pela premissa social de fracasso ao "perder o homem para outra" e escolheu a si mesma.

Em meio ao processo de burocracia da separação, Yane percebeu que é possível encontrar felicidade em ser dona de si. Acolhida por uma rede de apoio de amigas, a arquiteta argumenta que mulheres são ensinadas a aceitar pouco e acabam se mantendo em relacionamentos abusivos sem perceber. “Como sou feminista e pesquisadora, ninguém pensava que poderia acontecer comigo. Mas tem sido muito gostoso receber todo acolhimento”, explica.

Diante das pequenas conquistas diárias, Yane percebe a vida voltando aos eixos e deseja continuar celebrando a autonomia. “Não quero que isso se torne uma memória triste de um projeto de vida fracassado.” A arquiteta ressignificou o fim do casamento como a possibilidade de um recomeço pessoal.

Como artista, Yane decidiu também dar outro sentido às alianças. Elas foram fundidas e ressignificadas em novas jóias: um bracelete e um anel. O bracelete carrega a frase ‘nem doeu’ por dentro, metáfora usada por Yane para lembrar-se da criança que cai, se rala, chora, mas volta a brincar.

Segundo Yane, o casamento é uma máquina de moer mulheres dentro do patriarcado, e com a libertação do matrimônio ela entendeu a própria luta. “Tirei o véu de noiva e provei minha lucidez nesse mundo onde toda mulher é dita como louca histérica quando resolve falar alto", diz.

Inspirada por escritoras como Fernanda Young, Yane é uma leitora voraz. Ela relembra que o ex-marido a criticava por comprar muitos livros e ser muito feminista, ao pergunta-la até se lia mesmo as obras ou só comprava para tirar fotos. “Me libertei como mulher de estruturas tidas como indestrutíveis. Prometo ser fiel a mim mesma, amar-me e respeitar-me, na alegria e na doença, na saúde e na tristeza, por todos os dias de minha vida”, comemora.

