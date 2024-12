Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (16/12)

APROXIMAÇÃO AO DIVINO



Data estelar: Lua míngua em Câncer.



Põe a mão no coração e reflete com sinceridade sobre qual seria tua reação se um Anjo se apresentasse a ti. Chorarias convulsivamente por verificar que tua vida se distanciou tragicamente da relação com o Divino? Ou te movimentarias com astúcia para prender o Anjo e o obrigar a satisfazer teus caprichos com seus poderes?



É bem provável que tenhas esquecido ou deixado de lado com enfado tua relação com o mundo Divino, o questionando ao ponto de construir teu destino sem a ajuda de nada nem de ninguém, seguindo as regras da civilização, venerando o dinheiro acima de todas as coisas.



O mundo Divino, porém, não se esqueceu de ti, mas se aproxima na mesma medida dos movimentos, intenções e práticas que tu faças para te aproximar do Divino e de seus mistérios.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A sensação de que algum tempo passado tenha sido melhor do que o atual ou das perspectivas futuras há de ser tratada com pinças, porque leva um engano embutido nas entranhas. Deixe a saudade para outro momento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A aversão aos riscos pode ser uma manifestação de prudência, mas também de medo. O mundo está mudando muito e mais rapidamente do que conseguimos assimilar, e isso provoca incertezas enormes. Lide bem com isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sem a colaboração das pessoas, seus planos não decolarão, portanto, o mais importante deste momento é você aproveitar a movimentação social dessa época do ano para continuar fazendo suas articulações.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo dá trabalho, mas seria ideal que, pelo menos, algumas pessoas, em vez de continuar dando trabalho, facilitassem um tanto e ajudassem você a aliviar o fardo que carrega nas costas. Tudo isso é possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A busca por experiências intensas e motivadoras recompensa, mas ao mesmo tempo vicia, porque a alma, evidentemente, aprecia mais a excitação do que o tédio. Cada coisa no seu tempo certo, não é mesmo? É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se vai ser do jeito que você quer ou se vai ser do jeito que outras pessoas querem, a questão é que não deveria haver esse cabo de guerra entre ninguém, mas a comunhão de esforços num único e o mesmo sentido.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há muita coisa que requer preparação e ordem, porém, quanto mais sua alma se esforça nesse sentido, mais parece escorrer entre seus dedos a perspectiva de ter domínio sobre qualquer coisa que o valha. Melhor deixar fluir.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Querer é poder, dizem por aí, mas nem todos os quereres são convenientes, apesar de sua alma poder satisfazê-los. É hora de você selecionar melhor aquilo pelo qual investirá recursos para satisfazer. Ou não?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dinheiro compra tudo, menos sentimentos nobres, os quais possuem uma riqueza que só pode ser apreciada pelos olhos da alma, disponíveis a qualquer um, mas que não se abrem senão por uma decisão íntima.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tantas coisas passam pela sua alma! Nem todas são valiosas nem tampouco todas merecem sua atenção, é necessário você selecionar intencionalmente o que vai permitir que aninhe em sua mente e continue sendo pensado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Querendo fazer ordem talvez o tiro saia pela culatra e sua alma provoque desordem. Será que o que vale é a intenção? Ou os resultados de nossas ações também hão de ser considerados no julgamento de uma situação?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas não saíram como desejado, mas de outro jeito diferente, e vale a pena você se munir de entusiasmo e boa vontade para seguir em frente, porque a vida é muito louca, e o que parece errado depois vira certo.