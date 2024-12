Sinfonia inclusiva leva ao palco do CCBB Surdodum e Héiio Ziskind

O compositor Hélio Ziskind e o grupo Surdodum sobem juntos ao palco neste fim de semana para encenar o espetáculo Zisfonia Diferente, que também tem a participação de artistas do Fashion Inclusivo. No palco montado no Centro Cultural Banco do Brasil, o compositor das músicas do Castelo R-a-Tim-Bum se junta ao projeto do Sinfonia diferente, programa de inclusão para crianças e jovens autistas.

O espetáculo será um show do qual participarão também pessoas com necessidades especiais. “Vai ser uma experiência de contato com essas crianças. Vou estar preparado para tocar e cantar. Acho que vai ser uma experiência de contato com essas crianças. É uma mobilização afetiva de contato”, avisa Ziskind. “Combinamos um certo repertório de canções minhas, que tem algumas canções calmas e vou estar sozinho no palco com essas crianças. E não tenho nenhum objetivo pré-fixado porque é muito inusitado.”

O Surdodum vai fazer três músicas de Ziskind e a música final com todos os participantes. “Grandes obras, são sempre desafiadoras e tivemos muito carinho em elaborar cada arranjo, ainda com as participações maravilhosas da Sinfonia Diferente e Fashion Inclusivo, acredito que realmente conseguiremos fazer um lindo espetáculo”, explica a professora Ana Soares, do Surdodum. “Com temas tão importantes como inclusão, acessibilidade, equidade, empatia e respeito, faremos, por meio da arte, a divulgação de uma Cultura Anticapacitista, além de alavancar o Protagonismo de artistas PCDs.”

Integrante do Surdodum, Mariana Siqueira conta que participar do espetáculo é também um modo de valorizar a diversidade e promover a inclusão com criatividade. “Fazemos tudo para promover a igualdade, trabalhamos juntos pelo crescimento e para eliminar as barreiras e preconceitos, assim podemos integrar”, diz.

Serviço

Zisfonia Diferente – Espetáculo cênico-musical acessível e inclusivo

Neste sábado (14/12) e no domingo (15/12), às 16h, no Teatro do CCBB. INgressos gratuitos mediante retirada no site. Classificação indicativa livre