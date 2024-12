"Descer pra BC": saiba o que significa o nome da música que viralizou

O ritmo da canção é inspirado em The Ketchup Song, do grupo Las Ketchup, conhecida popularmente como "Asereje" - (crédito: Youtube/Reprodução)

A música Descer para BC, da dupla Brenno & Matheus com o DJ Ari SL, é febre nacional. A canção alcançou mais de 28 milhões de reproduções no Spotify até esta terça-feira (17/12). Apesar do sucesso da canção, há quem não saiba o que significa "descer para BC".

A expressão se refere a viajar para Balneário Camboriú, cidade do litoral norte de Santa Catarina. A letra da música fala sobre os caubóis que estão de férias e desejam ir até "BC" aproveitar as festas.

O ritmo da canção é inspirado em The Ketchup Song, do grupo Las Ketchup, conhecida popularmente como "Asereje".

Confira o refrão da canção:

Nós vai descer, vai descer / Descer lá pra BC no finalzin do ano / Os bombonzin tão brozeando / Pra eu chegar e morder / Nós vai descer, vai descer / Descer lá pra BC no finalzin do ano / Os Cowboy vai litorando / E vai torar você".

Cantores e produtor

Brenno e Matheus, que são do Paraná, completam 10 anos como dupla em 2024. Os dois ficaram conhecidos nacionalmente em 2018, com o sucesso Endereço da zona. Em seguida, vieram músicas como Cabaré Love, Sítio Sonho Meu e Braba do Mato, que somam 300 milhões de streams.

O DJ Ari SL, por sua vez, é catarinense e produtor de canções como Mega Funk da Gauchada (2022), Cavalgada Braba (2024), Mega Funk Perigosa e Linda (2023) e Mega Funk Guardanapo (2023).