Novo filme original Netflix, The Electric State, ganha trailer oficial

Nesta quarta-feira (18/12), a Netflix divulgou o trailer oficial do longa The Electric State. Protagonizada por Millie Bobby Brown, Chris Pratt e Ke Huy Quan, a ficção-científica estreia no dia 14 de março no streaming.

Baseada na história em quadrinhos de Simon Stalenhag, a produção retrofuturista é ambientada em um passado alternativo, em que seres humanos e robôs conscientes estão em conflito após uma rebelião fracassada. A trama acompanha uma adolescente órfã que se une com um contrabandista e dois robôs em busca do seu irmãom que desapareceu misteriosamente.

The Electric State é dirigido e produzido por Anthony e Joe Russo, conhecidos pelos filmes Vingadores, Capitão América e Agente Oculto. O roteiro é assinado por Christopher Markus e Stephen McFeely.