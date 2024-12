Conheça Kadu De Rosa, o ator brasileiro que está na série americana "Yellowstone"

O brasileiro Kadu De Rosa estreia em papel coadjuvante na série americana de sucesso Yellowstone, na quinta temporada da produção. A série aborda a família Dutton, que controla o maior rancho dos Estados Unidos e está sob constante ataque daqueles que faz fronteira. Seu personagem é um fazendeiro brasileiro, extravagante e playboy que não aceita perder. A oportunidade para participar de Yellowstone surgiu quando seu empresário de Hollywood o enviou o teste.

“Mesmo trabalhando em Hollywood por alguns anos, estar em um set de filmagens dos estúdios Paramount era um sonho que eu nunca imaginava ser possível até pouco tempo antes das gravações. Fui muito bem recebido por todos e fiz grandes amizades”, recorda Kadu.

Kadu se mudou do Brasil para Nova York em 2010 para estudar inglês, e acabou entrando no universo da atuação por influência de sua ex-esposa Yelena Noah, que conheceu por lá, e também é atriz. Alguns anos depois da mudança, estudou atuação na renomada Stella Adler de Nova York onde iniciou sua carreira artística. Atualmente, mora em Los Angeles, Califórnia.

“É uma sensação incrível um dia você estar assistindo a série em casa e no outro dia estar no set filmando com eles. Sou muito fã dos programas de Taylor Sheridan e foi uma responsabilidade enorme contracenar com ele. Na cena estão também Kelly Reilly e Bella Hadid. Me sinto muito orgulhoso de ver meu nome na lista de elenco com esses grandes nomes”, conta o ator.

Cinema nacional

Kadu encontrou uma forma de retornar a seu país pelo cinema nacional com o longa A mulher na caixa, que estreia em 2025. O filme é um suspense, com direção de Filipo Carotenuto, com uma história que envolve temas muito importantes, como tráfico humano e abusos emocionais. Esse é seu primeiro trabalho no Brasil, e contracena com o ator e amigo de longa data Henri Castelli.

“Desde que me formei como ator em Nova Iorque eu sempre tive muita vontade de trabalhar no Brasil. Eu acho que o cinema brasileiro tem profissionais de muito talento, paixão e com muita vontade de fazer acontecer. A mulher na caixa é muito especial para mim não só por ser meu primeiro trabalho no Brasil, mas por ser um longa-metragem. Tenho esse sentimento de que estou começando de onde eu sempre quis”, afirma.

Uma benção do papa

Sua experiência mais marcante como ator foi participar do filme O irlandês (2019) e estar no mesmo set que Martin Scorsese, Robert DeNiro e Al Paccino. Em apenas 10 dias no set, Kadu diz ter aprendido muito mais do que anos de escola de atuação, vivendo momentos que vou carregar para sempre.

“No meu último dia no set, Robert DeNiro me levou até Martin Scorsese dizendo: 'o garoto estava com a gente todos esses dias', e Scorsese abriu um sorriso enorme, me deu uns tapinhas no rosto dizendo 'você se sairá muito bem'. Isso para mim foi como receber uma benção do papa. Sempre lembro desse momento para me motivar e seguir lutando nessa carreira tão difícil”, completa.

Após Yellowstone e A mulher na caixa, Kadu De Rosa aguarda a confirmação de um papel em um filme da Sony Pictures, que deve começar filmar em março de 2025, e torce para retornar à série numa próxima temporada.