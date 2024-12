Natal é dia de festa: saiba o que fazer em Brasília após a ceia

Enquanto alguns optam por celebrar o Natal junto à família e desfrutar de uma ceia farta, outros buscam as pistas de dança para celebrar a chegada do novo ano. Para aqueles que encontram conforto na música, o Correio recomenda as festas Makossa e Samba Urgente. Quem aprecia comemorar os feriados com muito ritmo e alegria pode se juntar na Galeria dos Estados, que abre suas portas para uma roda de samba liderada pelo grupo Clima de Montanha e com os sambistas do Tia Zélia, enquanto o hip hop impera no Externa.

Na língua nativa de Camarões, "makossa" significa "eu danço" e é também o nome de um ritmo musical vibrante e acelerado, amplamente reconhecido no país africano. Em Brasília, esta palavra nomeia uma das festas mais conhecidas da cidade. A Makossa tem se destacado nas pistas de dança há anos, promovendo uma rica mistura de black music e hip hop. Com um forte foco na cultura urbana, no grafite e na música negra, essa celebração conquistou fãs dedicados em toda a capital. Os organizadores, sempre atentos às preferências do público, encerram o ano com uma edição especial: o Baile de Natal. Para aqueles que estão longe de suas famílias ou que buscam um after depois da ceia, o Externa estará de portas abertas para oferecer o melhor da Makossa. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Em conversa com o Correio, o produtor da festa, Chicco Aquino, compartilha as novidades do Baile e a tradicional edição de Natal. "O grande diferencial do Baile de Natal é a energia do público e as atrações. É uma noite singular, repleta de confraternização, amor e reencontros entre pessoas que conhecem a festa, mas que agora vivem longe. Esse clima especial torna a noite de Natal ainda mais memorável", afirma. Acolher pessoas que estão longe dos familiares nesta época do ano é uma preocupação que Aquino demonstra ter. "Acho que é uma data para as pessoas serem felizes. Para viver o Natal entre os amigos também, que muitas vezes são a nossa família. Muitas pessoas que não têm família na cidade também ou mesmo estão morando fora, mas retornam no Natal. É uma energia diferente e muito boa. Acho que, de certa forma, o clima natalino desperta bons sentimentos nas pessoas", afirma.

Além da música, essas celebrações proporcionam um espaço para a troca de experiências e a construção de novas memórias. O encontro entre diferentes gerações e culturas, unidas pelo amor à dança e à festa, transforma cada evento em uma experiência única. Seja na companhia da família ou entre amigos, a alegria de celebrar juntos enriquece o espírito natalino e a chegada do novo ano, reafirmando a importância da comunidade e da cultura. "Já tiveram algumas situações legais como uma disputa de breaking dance entre papais-noéis no baile. Pessoas que foram a caráter para curtir o rolê entraram na roda de dança e empolgaram muito a galera. Outras atrações nacionais estiveram na cidade e foram para a festa curtir com a gente. Lembro de uma edição que o Baco Exu do Blues colou", relembra o produtor.

Makossa

Hoje, a partir das 23h59, na Externa Club. Ingressos: a partir de R$30, no Sympla

Celebração tropical

Quando se pensa em Natal o cenário invernoso com jantares iluminados à luz de lareiras e velas aparece no imaginário coletivo, mesmo não sendo uma realidade no sul global. O feriado em Brasília é, em geral, tomado pelas chuvas de verão e pelo calor escaldante durante o dia, bem diferente dos filmes hollywoodianos. Nada mais justo que ressignificar algumas tradições e misturar com o que o Brasil tem de melhor, o samba. O Samba Urgente Natalino vem acalentar o público com uma roda super competente e um repertório caloroso. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 35.

As celebrações de final de ano permeiam a vida de todos, abrangendo diversas esferas sociais, desde jantares corporativos até amigos secretos entre colegas. Para Arthur Nobre, produtor do evento Samba Urgente, as edições natalinas seguem essa mesma dinâmica. Encerrar o ano com um evento que ele tanto ama é, para ele, a melhor maneira de comemorar. "O Samba Urgente Natalino é o nosso evento mais especial! Acredito que o que o torna único é o espírito natalino de fraternidade, aliado à energia festiva das férias e do final de ano. É uma ocasião totalmente descontraída, uma roda de samba aberta e animada. Praticamente a nossa confraternização de fim de ano", enfatiza.

O repertório da noite não se limitará ao samba. Arthur compartilhou com o Correio que esta edição apresentará diversas sonoridades brasileiras. "Esta edição do Samba Urgente Natalino será excepcional", garante." Contaremos com a participação do grupo Clima de Montanha e do Samba da Tia Zélia. No repertório, tocaremos muitos sambas clássicos e sambas 'lado B'. Haverá uma abundância de pagode, releituras de clássicos da MPB, música instrumental, funk e axé. Uma verdadeira folia completa", explica.

"Algumas coisas são ressignificadas enquanto outras se mantêm", diz o organizador. Ao se lembrar de edições passadas, ele conta sobre uma das vezes que, com o sol já raiando, se deu conta de uma grande quantidade de gorrinhos vermelhos combinados com camisas florais. Essas experiências recompensam Arthur que, desde a infância, navega pelos mares da MPB. "Eu cresci no ambiente do choro. E o choro e o samba são gêneros que considero irmãos. Tenho lembranças de infância de frequentar festas e bares onde se tocava muito samba e choro. Nas reuniões de família e de amigos sempre levava meu cavaquinho! E o samba realmente une as pessoas. Acho que tem a ver com a nossa cultura brasileira mesmo. Com batuque. Está no nosso sangue", diz.

Samba Urgente

Hoje, a partir das 23h59, na Galeria dos Estados (SBS, Asa Sul). Ingressos: a partir de R$35, no Sympla

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel