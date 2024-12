Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (21/12)

O TOPO DA MONTANHA

Data estelar: Sol ingressa em Capricórnio.

Se tu não sobes intencionalmente a montanha de teu destino, a montanha do destino subirá em ti, e essa será a diferença entre a tragédia e a conquista, porque de uma forma ou de outra o destino se cumprirá.

O ser humano que somos é destinado a se relacionar com a Vida de acordo com as orientações que são construídas na intimidade do coração, e assim podemos nos relacionar com a Vida baseados no medo que sentimos dela, esperando por tragédias ou pela sorte, ou também podemos nos relacionar com a Vida a encarando com atrevimento.

O destino vai se cumprir, isto é, todo ser humano é destinado a comungar com a Vida, mas se ficarmos esperando por ela, experimentaremos a avalanche de acontecimentos que nos oprimirá, enquanto se nos atrevermos a conquistar a Vida, chegaremos ao topo da montanha.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas certas, quem serão elas? Pois bem, as pessoas certas serão claramente identificáveis a partir do momento em que você tenha total clareza a respeito dos seus objetivos, para saber o que precisa delas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É certo que os instrumentos que você busca estão ao seu alcance, provavelmente entre essas coisas que juntam poeira em algum canto de sua vida, e que nunca foram devidamente usadas. Você não precisa de nada novo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Uma coisa é você investigar através de perguntas, outra diferente é você fazer perguntas com a firme intenção de verificar suas suspeitas. Na primeira opção você se esclarece, mas na segunda você emburrece. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas podem ser as mesmas de sempre, assim como você, que também é pessoa, mas não por serem as mesmas hão de ser dadas por sabidas, porque a qualquer momento elas, tanto quanto você, podem mudar totalmente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo começa pequeno, sementes sem grandes atrativos encerram em si árvores gigantescas. Procure aceitar que os começos não sejam tão grandiosos quanto sua alma pretende, mas que sirvam ao propósito de crescer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É certo que suas pretensões serão satisfeitas, mas também é certo que para isso acontecer você terá de fazer alguns sacrifícios que não estavam na sua lista de prioridades. Seguir em frente ou não? Eis o dilema.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é quando sua alma encontra a oportunidade de amarrar várias pontas soltas que foram ficando para trás nos relacionamentos. Tome um tempo para se dedicar a isso, encerre assuntos que se arrastam ao longo dos anos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Talvez haja algo atrás de suas suspeitas, talvez não haja nada, uma coisa é certa, você precisa fazer bom uso do seu tempo, porque há muita coisa para finalizar, e não seria sábio ficar se distraindo muito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você nuca saberá de que maneira as pessoas poderiam ser úteis no futuro, ou servir de apoio, caso você o precisar. Como resultado disso, é sábio você tratar bem a todas as pessoas com que se relaciona. É por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é com você, mas isso não significa que deva fazer o mesmo de sempre, assumir todas as responsabilidades e carregar tudo nas suas costas. Agora é com você significa também articular bons relacionamentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há coisas que é melhor não compartilhar, porque as pessoas banalizam tudo, e certos aspectos da alma precisam ser preservados da banalização. Um pouco mais de discrição será bom agregar a esta parte do caminho.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas se acertam, mas não sozinhas, porque se você esperar que se acertem sozinhas, melhor tirar o cavalinho da chuva. As coisas se acertam na mesma medida em que você lhes outorgue sua atenção e organização.