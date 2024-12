Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (22/12)

COMPREENDENDO AS HOSTILIDADES

Data estelar: Lua Vazia das 10h26 até 16h09

Na eventualidade de que tenhas hoje compromissos familiares na hora do almoço, se quiseres que tudo corra bem, sem grandes atritos, então te prepara para fingir demência diante de quaisquer ofensas que te sejam endereçadas, porque mais vale, hoje, passar por cima dos ataques do que dar uma carteirada e colocar a pessoa em seu devido lugar.

Procura ser uma presença conciliadora, mas tampouco te esforces demais para abafar as hostilidades gratuitas que as pessoas distribuem, porque não seria sábio te tornar alvo preferencial delas.

Procura ser uma presença compreensiva, está todo mundo desesperado e com medo, mas como ao mesmo tempo essas condições provocam vergonha, as pessoas mascaram com hostilidades, querendo passar por fortes quando na verdade se sentem a raspa do tacho.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De alguma maneira sua alma precisará classificar as pessoas com que se relaciona pelo grau de importância, e fazer isso com total clareza e pureza de intenção, buscando organizar o tempo que dedica a elas. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É possível fazer muita coisa, o futuro conversa com sua alma e lhe diz coisas muito bonitas através de imagens e pressentimentos. Procure não estacionar em ressentimentos que não é necessário sustentar mais.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A curiosidade enriquece o intelecto, mas também engana, porque fica seduzida com assuntos aleatórios que não enriquecem coisa nenhuma, apenas hipnotizam com seu encanto. Assuma o domínio de sua mente, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Em termos de relacionamento, uma coisa é certa, é melhor evitar dar por garantidas as pessoas com que nos relacionamos, porque isso significaria negligenciar o cuidado e atenção que todo relacionamento precisa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que lhe pareça pequeno o que a vida lhe oferece agora, trate muito bem os acontecimentos, porque encerram sementes que, bem cuidadas, germinarão e darão frutos muito substanciosos. Tudo começa pequeno, se lembre disso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Satisfazer desejos é fácil, difícil é a alma ficar satisfeita, em vez de ter de repetir uma e outra vez a mesma dinâmica em busca de satisfação. É importante desejar, porém, mais importante ainda é dominar os desejos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ao longo dos anos vão sendo arrastados alguns assuntos que a alma evita tocar, porque não sabe o que fazer. Agora é quando se torna oportuno amarrar essas pontas soltas e tentar se libertar de um passado que não serve mais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Agora não é hora de sua alma ficar investigando suspeitas, melhor deixar isso de lado e se dedicar ao cumprimento das formalidades inerentes a esta época do ano, a despeito de sua alma não se sentir disposta.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você simpatizar com alguém, agora é quando se torna propício tecer novos vínculos, porque alguns desses se mostrarão muito úteis num futuro nada distante. Você não sabe quais, isso se mostrará depois.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais que as pessoas atrapalhem um pouco seus planos e movimentos, ainda assim vale a pena estreitar laços com elas, porque com um pouco mais de ânimo e bom humor, as trapalhadas se tornam objeto de risadas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A discrição é a melhor proteção que você terá contra a fofoca. Por mais que sua alma se sinta disposta a compartilhar intimidades, seria melhor pensar duas vezes antes de o fazer, para evitar a banalização.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Lidar com gente é sempre uma questão delicada, porque nunca se sabe o teor das reações que elas manifestarão ao que você lhes propõe. Porém, melhor não se importar demais com isso, melhor você continuar sendo você.