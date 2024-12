Eduardo Leite posta vídeo com Cate Blanchett no Rio Grande do Sul

Embaixadora da Boa Vontade do ACNUR, a atriz Cate Blanchett esteve Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/Instagram/@acnurbrasil)

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) recebeu a atriz e Embaixadora da ONU Cate Blanchett em jantar oficial. A artista australiana esteve com refugiados e pessoas que perderam casas e fontes de renda após as enchentes que atingiram o estado em maio deste ano.

Em vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (20/12), Leite descreve a atriz como simpática e encantadora. "Tive o privilégio de conversar longamente com ela em um jantar no Palácio Piratini e testemunhar uma simpatia surpreendente”, afirma.

Leia mais: Embaixadora da ONU Cate Blanchett visita Rio Grande do Sul em missão



O político deixa um recado para o marido, Thalis Bolzan: “Na próxima vez, atende o telefone”. A atriz complementa chamando Bolzan para a ligação: "Atenda a ligação, Thalis. Onde você está? Estava te ligando".

Leite finaliza a postagem agradecendo Cate pelo carinho e atenção com o desastre climático do estado e pela dedicação a causa de apoio aos refugiados e conscientização sobre as mudanças climáticas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira o vídeo: