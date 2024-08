Leite chega ao Planalto para reunião com Lula após troca de farpas

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi recebido pelo presidente Lula para discutir a reconstrução do estado após as enchentes que mataram 182 pessoas - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), chegou nesta quarta-feira (21/8) ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois vão tratar da ajuda federal à reconstrução do estado, devastado pelas enchentes que mataram 182 pessoas.

Leite chegou ao Planalto pontualmente às 11h30, horário em que a conversa estava agendada. Questionado por jornalistas, porém, não detalhou o que falar com Lula. "Vamos conversar, fazer uma avaliação da evolução dos pontos. Depois vamos conversar com vocês", respondeu.

A agenda ocorre uma semana após visita de Lula ao Rio Grande do Sul. Ele trocou farpas durante a viagem com Eduardo Leite, afirmando em entrevista à Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, que o tucano "deveria agradecer" e que "nunca está contente" com as ações do governo federal. Por sua vez, o governador retrucou e disse que "o povo gaúcho não é ingrato".

A tensão entre o governo Lula e o de Eduardo Leite vem desde as enchentes. Ele reclamou, por exemplo, da quantidade de helicópteros militares enviados e seu tempo de operação. Também vem afirmando que a gestão federal faz mais propaganda do que entregas, e cita demoras na construção de novas casas para as famílias desabrigadas.