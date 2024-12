Obama elege melhores filmes, músicas e livros de 2024; veja lista

Ex-presidente publicou as listas no X, antigo Twitter - (crédito: Youtube/ Rádio Comercial )

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, elegeu as melhores músicas, filmes e livros de 2024. No X, antigo Twitter, Obama publicou suas listas e as recomendou aos seguidores.

Entre as músicas estão Lunch, de Billie Eilish, Squabble up, do rapper Kendrick Lamar, Too sweet, de Hozier, e Texas hold 'em, de Beyoncé.

A lista dos filmes conta com grandes sucessos mundiais, indicados em premiações como Oscar e Globo de Ouro.

Já os livros abordam sobre reflexões da humanidade e saúde mental, como The anxious generation (A geração ansiosa), do autor Jonathan Haidt.

Confira as indicações:

Músicas

Squabble up - Kendrick Lamar

Lunch - Billie Eilish

Yayo - Rema

Jump - Tyla, Gunna & Skillibeng

Band4band - Central Cee & Lil Baby

God gave me feet for dancing - Ezra Collective & Yazmin Lacey

Ramblin' - The Red Clay Strays

Favourite - Fontaines D.C.

Active - Asake & Travis Scott

A bar song (tipsy) - Shaboozey

Old dutch - Bonny Light Horseman

Is it worth it - Rae Khalil

Texas hold 'em - Beyoncé

Kehlani - Jordan Adetunji

I like the way you kiss me - Artemas

Scooter blues - Johnny Blues Skies

Too sweet - Hozier

Peaceful place - Leon Bridges

Million dollar baby - Tommy Richman

Right back to it - Waxagatchee & MJ Lenderman

Stargazing - Myles Smith

That's how I'm feeling - Jack White

Gold coast - Moses Sumney

Si antes te hubiera conocido - Karol G

Gata only - FloyyMenor & Cris MJ

Filmes

All we imagine as light

Conclave

The piano lesson

The promised land

The seed of the sacred fig

Dune: part two

Anora

Didi

Sugarcane

A complete unknown

Livros

The anxious generation - Jonathan Haidt

Intermezzo - Sally Rooney

Patriot - Alexei Navalny

Orbital - Samantha Harvey

The anthropologists - Aysegul Savas

Stolen pride - Arlie Russell Hochschild

In ascension - Martin MacInnes

Growth - Daniel Susskind

Someone like us - Dinaw Mengestu