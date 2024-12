Como rastrear o Papai Noel pelo mundo no seu celular

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, cuja a sigla inglês é Norad, tem um sistema de rastreamento que mostra a jornada do Papai Noel ao redor do mundo - (crédito: Reprodução/Noard)

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, órgão é responsável por proteger o espaço aéreo dos Estados Unidos e do Canadá, cuja sigla em inglês é Norad, tem um sistema de rastreamento que mostra a jornada do Papai Noel ao redor do mundo. O sistema de rastreamento foi iniciado às 8 da manhã (horário de Brasília), desta terça-feira (24/12), e pode ser acompanhado tanto no site quanto na rede social X do órgão.

O site oferece, por meio de mapas interativos, informações sobre a última parada do Papai Noel e também a respeito do próximo destino. Além disso, ele traz um levantamento de quantos presentes foram entregues pelo bom velhinho e também uma previsão de quanto tempo o Papai Noel levará para chegar até o local onde a pesquisa é realizada.

O percurso do Papai Noel é iniciado Oceano Pacífico em direção ao oeste, ou seja, ele primeiro passa pelo Pacífico Sul, na sequência na Nova Zelândia e na Austrália.

Depois disso, o Bom Velhinho seque para o Japão, passando por outras partes da Ásia. Em seguida aterrissa na África e segue viagem para a Europa Ocidental. Depois ele vai ao continente americano, passando pelo Canadá, Estados Unidos, México e América Central e do Sul.

Além do monitoramento por imagens, desde 2002, o Norad disponibiliza uma linha telefônica dedicada ao Papai Noel. A equipe é formada por voluntários.

A iniciativa é oriunda de um erro ocorrido em 1955, quando uma loja de departamentos chamada Sears veiculou um anúncio em um jornal do Colorado solicitando telefonemas para o bom velhinho. O número citado, que supostamente pertencia ao Papai Noel, na verdade, era o do telefone do Norad, em meio à Guerra Fria.

Desde então, o comando militar realiza um projeto voluntário para responder às crianças ansiosas pela chegada do trenó com presentes.