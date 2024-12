Natal: confira livros natalinos para curtir a data

Nesta véspera de Natal, conheça livros natalinos para descansar e curtir uma boa história sem sair de casa. De obras clássicas e atuais, confira a lista de livros separada pelo Correio:

Um Cântico de Natal e Outras Histórias - Charles Dickens

Às vésperas do Natal, o amargo Ebenezer Scrooge se comporta de maneira mesquinha com todos ao redor dele. Devido ao temperamento amargo do protagonista, os fantasmas do Presente, do Passado e do Futuro aparecem e levam Scrooge para uma viagem astral que o fará pensar em uma mudança considerável na própria vida. O clássico de Dickens foi escrito em menos de um mês para pagar dívidas do autor, mas tornou-se um dos maiores clássicos natalinos e uma das mais célebres obras de Dickens.

Um cântico de Natal: e outras histórias (foto: Martin Claret)

Dia de folga - John Boyne

Neste conto breve e melancólico, Boyne acompanha o dia de folga de um jovem soldado inglês e seus companheiros, que passam a véspera de Natal em uma das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Enquanto relembra os natais da infância e o conforto do lar, ele vê e ouve as bombas alemãs caindo a sua volta.

Dia de folga: Um conto de Natal (foto: Companhia das Letras)

Cartas do Papai Noel - J.R.R. Tolkien

Do mesmo autor da saga O senhor dos anéis, o livro natalino reúne cartas que o autor escreveu para os filhos entre 1920 e 1943. A coletânea começou quando Tolkien falou para o filho John escrever uma cartinha. O menino começou a receber respostas diretamente do Polo Norte. Nas conversas das crianças com o Papai Noel, o foco das correspondências são as aventuras vividas pelo mágico velhinho acompanhado de amigos.

Cartas do Papai Noel - J.R.R. Tolkien (foto: HarperKids)

Esquecer o Natal - John Grisham

Nesta fábula de Natal, a família protagonista quer fugir de árvores, estresse de shoppings lotados e despesas sem controle. O natal dos Krunk será diferente. No lugar da festa, o plano da família é fazer um cruzeiro ao Caribe e desprezar qualquer emoção natalina que ponha tudo a perder.

Esquecer o Natal (foto: Rocco)

Deixe a neve cair - Lauren Myracle, Maureen Johnson, John Green

A coletânea de três contos distintos de três autores diferentes se conectam no final em espírito natalino. Na noite de natal, uma inesperada tempestade de neve transforma uma pequena cidade num inusitado refúgio romântico, do tipo que se vê apenas em filmes.

Deixe a neve cair (foto: Rocco Jovens Leitores)

O Natal de Poirot - Agatha Christie

O icônico detetive criado por Agatha Christie, Hercule Poirot, não consegue fugir das investigações nem no Natal. A história se passa na mansão da família Lee, onde o patriarca convida os filhos para celebrar a data. No entanto, por trás das festividades, fica claro que ele tem intenções nada nobres. Alterações no testamento se transformam em um assassinato, ocorrido em um quarto trancado por dentro.

O Natal de Poirot - Agatha Christie (foto: L&PM)

Milagre na Rua 34 - Valentine Davies

Na época do Natal, um idoso é contratado para trabalhar como Papai Noel na loja de brinquedos em que a mãe de Susan trabalha. A menina não acredita que Papai Noel existe, mas o velhinho diz que está ali para provar para a menina e para todas as pessoas que ele é mesmo o Papai Noel, e que ele existe.

Milagre na Rua 34 (foto: Acigi)

O Expresso Polar - Van Allsburg

Na véspera de Natal, um menino ouve um barulho que vem do lado de fora de casa. Quando ele olha pela janela, descobre que há um enorme trem parado logo em frente: é o Expresso Polar, que irá conduzi-lo numa viagem de sonho e fantasia rumo ao Polo Norte, residência oficial do Papai Noel.

O Expresso Polar (foto: Nova Fronteira)

O Quebra-Nozes - E. T. A. Hoffmann

O livro que originou o balé, O Quebra-Nozes é um conto de Natal de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, publicado em 1881. A história se passa na Europa Oriental, na casa de Jans Stahlbaum, na véspera de Natal.

O Quebra-Nozes (foto: Darkside)

O presente do meu grande amor: Doze histórias de Natal - Stephanie Perkins

A antologia de contos românticos de fim de ano reúne diversos elementos natalinos clássicos, escritos por alguns dos autores mais populares da atualidade. A coletânea foi organizada por Stephanie Perkins e reúne histórias de autores como Laini Taylor, Gayle Forman, Jenny Han, Rainbow Rowell e David Levithan.

O presente do meu grande amor: Doze histórias de Natal (foto: Intrínseca)