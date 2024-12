Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (25/12)

O DIVINO NA EXPERIÊNCIA HUMANA

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Como a espiritualidade não se desenvolve naturalmente em nossa humanidade, mas como efeito de uma reorientação intencional da consciência, ao longo da história nós vamos nos esquecendo da íntima e valiosa relação com o Divino, e isso resulta nas épocas mais densas e opressivas da história, quando, tomados pela soberba de que não precisamos do Divino nos deparamos com que é impossível administrar as encrencas que nós mesmos arrumamos.

É nessas épocas que o Divino encarna uma parte de si mesmo na experiência humana, para nos demonstrar que, apesar de difícil, é totalmente possível sermos humanos e apontarmos a consciência na direção da nobreza, em vez de nos abandonarmos à inércia da amargura. Jesus, Buda, Krishna, Maomé, Moisés e tantos outros comprovam que o Divino não se esquece de nós.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Vale a pena projetar a mente ao futuro com a alma cheia de regozijo e esperança, mesmo que, de imediato, as limitações e constrangimentos continuem existindo. No cenário atual, os contrastes ganham destaque e presença.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É tudo uma questão de escolher, porque no cenário atual se acotovelam lado a lado as circunstâncias que preocupam com as que brindam com leveza e alegria. É um cenário complexo, sua alma há de escolher a música.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar de que a essência das discórdias não tenha sido resolvida ainda, mesmo assim é possível viver momentos de cordialidade e entendimento, e não os aproveitar seria uma tolice que resultaria em mais estresse.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As verdadeiras intenções são notadas através dos detalhes e dos gestos, assim como também nas entrelinhas do que as pessoas dizem. Observe bem, e conhecerá melhor as pessoas com que se relaciona. Muito importante.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Qualquer aceno de cordialidade e bons sentimentos há de ser acolhido e agradecido, porque representam gestos de boa vontade que, no futuro próximo, servirão para aliviar a carga que as pessoas carregam. Melhor assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É desnecessário que tudo esteja no lugar certo para sua alma se sentir segura. Seria muito pedir que tudo estivesse no lugar certo num momento do mundo em que está tudo de ponta-cabeça. O possível é suficiente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Do jeito que as pessoas falam, parece tudo fácil e simples, mas alguém vai ter de arcar com a responsabilidade de fazer acontecer, e essa pessoa não experimentará as facilidades que são prometidas agora. Quem será?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Escolha com quem vai compartilhar seu precioso tempo e seus recursos, mas uma coisa precisa ficar clara para você, é tempo de compartilhar. Selecione direito as pessoas com que gostaria de compartilhar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pessoas boas e outras que não mereceriam ser qualificadas assim se misturam no cenário, e não seria sábio de sua parte tentar se afastar de umas e se aproximar das outras. É hora de você andar no meio de todas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O contraste entre seu bem-estar interior e os acontecimentos em curso há de ser administrado com sabedoria, porque não é necessário fazer nada além de continuar irradiando bem-estar a todos, mas com discrição.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se os seus desejos não cabem no seu bolso, ou você adquire um bolso maior, ou deixa de lado seus desejos e se adapta exclusivamente ao que couber em seu bolso. É hora de lidar com a vida com total realismo. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As agruras podem ser temperadas com alegrias e sensações de bem-estar e, assim, apesar de continuarem fazendo parte do cenário, perdem o poder de preocupar e degradar a capacidade de continuar em frente com nossos planos.