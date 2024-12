Anitta, Virginia e mais: veja fotos do Natal dos famosos

Então, é Natal! E os famosos mostraram que são gente como a gente e botaram a melhor roupa para curtir a ceia em casa. Na véspera da data, nessa terça-feira (24/12), diversas celebridades compartilharam com os seguidores um pouco de como foi a festa.

Em meio à preparação para sua turnê de carnaval, Anitta usou um vestido vermelho para receber a família em sua nova casa, no Rio de Janeiro. Ela mostrou parte da decoração natalina luxuosa, que teria custado R$ 100 mil, segundo a revista Quem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A atriz Larissa Manoela, que recentemente se casou pela terceira vez com o ator André Luiz Frambach, publicou fotos com o amado e os cachorros do casal. “Então é Natal! Muita luz, bênçãos e prosperidade. Que o amor faça morada em nossos corações”, escreveu.

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou cliques da família reunida em sua mansão, em Goiânia (GO), com ela, o marido, Zé Felipe, e os filhos vestindo roupas vermelhas. “Prontos para comemorar o aniversário de Jesus!! Primeiro natal na nossa casa e estamos com o coração cheio de gratidão, primeiro de muitos, se Deus quiser”, compartilhou.

A atriz Claudia Raia reuniu os três filhos, Enzo, Sophia e o pequeno Luca, e o marido, Jarbas Homem de Mello, em um clique da família. Ela mostrou o caçula abrindo um presente. “Que o amor do menino Jesus ilumine nossos lares com muita união, saúde, esperança e amor! Feliz Natal”, desejou.

A apresentadora Tatá Werneck e o marido, Rafa Vitti, mostraram que a família da comediante é grande. “Feliz Natal, amigos! Deus abençoe com saúde plena, paz e amor! Amém! Te amo Jesus amado! Aqui a gente é cafona demais, mas a gente te ama”, brincou.

Já Luciana Gimenez economizou na legenda, mas mostrou o corpão com um body sensual em frente à árvore de Natal e recebeu diversos elogios. “Uma Mamãe Noel muito gata”, escreveu um seguidor.