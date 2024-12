Como Ana Castela se tornou um ícone para crianças

Ana Castela, uma das vozes mais influentes do sertanejo atual, vem conquistando não apenas o público adulto, mas também se destacando como uma referência entre crianças. A cantora expressa com frequência sua preocupação com a influência que exerce sobre os pequenos fãs.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e ocupando o posto de terceira artista mais ouvida no Spotify em 2024, Ana reconhece o peso de ser um modelo para crianças. “É uma responsabilidade muito grande. Tenho de tomar muito cuidado com o palavreado e as roupas por causa das crianças”, declarou em entrevista à Quem.

A artista compartilha histórias que mostram o impacto de sua imagem. “Eu vejo muita criança que manda mensagem para mim ou, pessoalmente, me diz: ‘Ana, eu nem sou da fazenda, mas eu amo chapéu e bota’”, revelou. Esse tipo de conexão reflete como sua personalidade e estilo têm inspirado uma geração jovem, independentemente de sua origem ou contexto.

Ana Castela é também uma das protagonistas do feminejo, movimento que fortalece a presença feminina no universo sertanejo, tradicionalmente dominado por homens. A cantora integrou o projeto Amigas, da Rede Globo, ao lado de Maiara & Maraisa, Simone Mendes e Lauana Prado, iniciativa que celebra a união entre mulheres na música. “É muito legal ver que nós, mulheres, somos unidas. Amigas é um projeto para impulsionar a mulherada na música”, destacou.

Premiada e com uma presença marcante nas plataformas digitais, Ana Castela prova que sua carreira transcende gerações. Sua postura cuidadosa em relação ao público infantil, aliada à autenticidade que transmite em suas músicas e aparições, consolida seu papel como um ícone inspirador.