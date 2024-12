Famosos prestam homenagens a Ney Latorraca

Por meio das redes sociais, famosos lamentaram a morte de Ney Latorraca. O ator morreu nesta quinta-feira (26/12), no Rio de Janeiro aos 80 anos em decorrência de um câncer de próstata.

Claudia Ohana

Claudia Ohana, em participação no Encontro com Patrícia Poeta. Amiga, afirmou que foi surpreendida pela notícia. Ela que estava no Rio de Janeiro na quarta-feira (25/12), mas nesta quinta-feira (26/12) está em São Paulo, ressaltou o seu desejo de estar mais próxima. Ohana também lembrou da última vez que falou com Ney. "Eu falei com ele no meio do ano, quando eu vim pra cá pra fazer pra fazer uma peça. E sempre que eu tinha algum problema, ele era uma pessoa que eu ligava, compartilhava com ele, que ele tinha sábios conselhos", relatou.

Miguel Falabela

O ator Miguel Falabela descreveu Latorraca como "um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeiro".







Fátima Bernardes

A aprensentadora Fátima Bernardes relembrou suas participações no programa Encontro e afirmou que "seus personagens e sua arte ficarão pra sempre".







Walcyr Carrasco

"LUTO! Ney Latorraca, sua partida representa uma perda irreparável para a cultura nacional. Que sua arte continue a inspirar e que sua memória seja eternizada em nossos corações. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores. Descanse em paz, Ney!", escreveu o autor Walcyr Carrasco.







Ana Maria Braga

Ana Maria Braga também prestou homenagens à Latorraca. A aprensentadora, no Instagram, disse que "sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira".







Matheus Nachtergaele

O ator Matheus Nachtergaele escreveu: "Ney, meu amor, se pudesse, e talvez possa, mudava o rumo do tempo e voltava a tempo de passar um tempo sem contratempos contigo". Ele também relembrou uma cena de Vamp onde ambos contraceram.







Marcelo Serrado

O ator Marcelo Serrado postou fotos de momentos que passaram juntos. Na legenda escreveu: "Quando se vai um artista como Ney se vai um pouco de todos nós! Um dia triste, porém o céu vai se encher de alegria!"







*Matéria em atualização.